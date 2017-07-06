بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على أسعار أفضل 8 سيارات موفرة للوقود فى مصر

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تعد الأسعار أحد الضروريات في حياة الكثيرين، وبعد ارتفاع أسعار الوقود مع بداية الأسبوع الجاري فى مصر بالإضافة إلى عدد آخر من السلع حيث وصل سعر لتر البنزين إلى مستوى لم يسبق له من قبل، وعلى هذا ننشر لكم أسعار أفضل 8 سيارات فى مصر بحيث يتصف فيها صفة التوفير فى سعر الوقود وكميته بالإضافة إلى سعر السيارة وما هي كمية استهلاكها من الوقود كما وردت بالأسواق المصرية.

1- بلغ سعر السيارة سوزوكى ألتو والتي من المقرر لها أن تستهلك 4.5 لتر فى كل 100 كيلو فى الأسواق المصرية حوالي 90 ألف جنيه.

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2- بلغ سعر السيارة هيونداى I10 والتي من المقرر لها أن تستهلك 4.8 لتر بنزين لكل 100 كيلو فى الأسواق المصرية ما بين 145 ألف جنيه إلى 161 ألف جنيه.

3- بلغ سعر السيارة فيات بونتو والتي من المقرر لها أن تستهلك 5 لتر بنزين لكل 100 كيلو فى الأسواق المصرية ما بين 180 الف جنيه وحتى 215 ألف جنيه.

4- بلغ سعر السيارة ميتسوبيشى أتراج والتي من المقرر لها أن تستهلك 5 لتر بنزين لكل 100 كيلو فى الأسواق المصرية ما بين 116ألف جنيه إلى 128ألف جنيه.

5- بلغ سعر السيارة جيلى إيمجراند 7 والتي من المقرر لها أن تستهلك 6 لتر بنزين لكل 100 كيلو فى الأسواق المصرية ما بين 142 ألف جنيه إلى 146 ألف جنيه.

6- بلغ سعر السيارة شيفرولية أفيو والتي من المقرر لها أن تستهلك 6 لتر بنزين لكل 100 كيلو فى الأسواق المصرية ما بين 148 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه.

7- بلغ سعر السيارة نيسان صنى والتي من المقرر لها أن تستهلك 6.5 لتر بنزين لكل 100 كيلو فى الأسواق المصرية ما بين 170 ألف جنيه وحتى 190 ألف جنيه.

8- بلغ سعر السيارة تويوتا ياريس والتي من المقرر لها أن تستهلك 7.6 لتر بنزين لكل 100 كيلو فى الأسواق المصرية ما بين 205 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه.