شركة “فورى” تبدأ فى تقديم خدمات تجديد رخص القيادة فى خلال 7 أيام

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بدأت شركة فوري المعروفة بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور بتحديث خدمة “جدد رخصتك في خطوة واحدة”، بالشكل الذى أصبح فى إمكانية المواطنين تجديد رخصة قيادة السيارة ودفع قيمة المخالفات وقيمة التأمين الإجباري والضريبة بشكل أسهل وأبسط.

ثم يتم بعد هذه الإجراءات توصيل الرخصة إلى منازل المواطنين وتعطى لهم يداً بيد ويتم ذلك وقت قياسي للغاية، يأتى هذا فى ظل سياسة شركة “فوري” للعمل على خدمة وراحة المواطنين من خلال تسهيل بعض الأمور الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى، حيث أن هذه الخدمة توفر الكثير من المتاعب والجهد المبذول فى إنهاء مثل هذه الإجراءات .

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وفى الشرح التالي كيفية تفعيل خدمة “جدد رخصتك في خطوة واحدة” بما يضمن تجديد رخصة قيادة السيارة واستلامها خلال 7 أيام فقط، وإليكم خطوات تجديد الرخصة من فوري كما يلي :-

* الدخول على الموقع التالي ماي فوري .

* ثم يتم تسديد القيمة عن طريق بطاقة الائتمان أو عن طريق صفحة “فوري” على الفيس بوك، أو الاتصال على رقم 16421 للتأكد من بيانات التجديد

* ثم تقوم خدمة العملاء بإرسال كود الدفع على الهاتف المحمول .

* ثم يتم سداد الرسوم من خلال الكود المرسل لدى أي تاجر يمتلك علامة “فوري”، وسيتم التجديد في أسرع وقت .

بالإضافة إلى وجود إمكانية “جدد رخصتك في خطوة واحدة” تجديد الرخصة للسيارات الملاكي للفئة أقل من 2030cc فقط بمحافظات القاهرة والجيزة ويجري العمل الآن على تعميم هذه الخدمة على باقي المحافظات، وكانت شركة “فوري” قد بدأت فى تقديم خدماتها وتجديد رخص ودفع المخالفات منذ العام قبل الماضى .