أسعار سيارات بي أم دبليو I218 موديل 2017 في الأسواق المصرية بعد ارتفاع الأسعار

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تشهد الأسواق المصرية في الفترة الحالية حالة من الارتفاع الكبير في أسعار السيارات بموديلاتها وأنواعها المختلفة، ويأتي في مقدمة هذه الموديلات سيارات بي إم دبليو، والتي تعد من الماركات الأكثر شهرة والتي تحظى باهتمام قطاع عريض من الأشخاص نظرا للإمكانيات الهائلة المتوافرة بها من حيث السرعة وقوة التحمل والمظهر الجمالي وغيرها من المواصفات الأخرى التي تتميز بها عن باقي الأنواع الأخرى الموجودة في الأسواق، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على أسعار سيارات بي إم دبليو I 218 في السوق وفقا لأخر التحديثات المعلن عنها.

بالنسبة لسيارة بي ام دبليو 2017 I 218 جميع الكماليات/ اوتوماتيك Premium، فقد وصل السعر الخاص بها في السوق إلى 590 ألف جنيه مصري، وهذا النوع من السيارات مزود بمحرك قوى بسعة 1500 سي سي، وبها مكيف ريموت كنترول، فرش جلد ذات جودة عالية، فضلا عن باور نوافذ كهربائية امامية وخلفية بالسيارة وكذلك مشغل أسطوانات، وما يميز هذه السيارة أيضا نظام الفرامل الخاص بها و المانع للانغلاق -ABS، فضال عن جهاز الإنذار الموجود بها و حساسات وجنوط وغيرها من الكماليات الأخرى.

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بالنسبة لسيارة بي أم دبليو 2017 I 218 جميع الكماليات / اوتوماتيك Exclusive، فقد سجل السعر الخاص بها في السوق 656 ألف جنيه مصري، وتأتي هذه السيارة مزودة بمحرك قوى تصل سعته إلى 1500 سي سي، وبها مكيف وفرش جلد وباور ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، فضلا عن وجود مشغل أسطوانات وجهاز إنذار وحساسات، وأخيرا نظام الفرامل المانع للانغلاق.

بالنسبة لسيارة بي أم دبليو 2017 I 218 جميع الكماليات / اوتوماتيك Coupe، فقد سجل السعر الخاص بها في السوق 775 ألف جنيه مصري، وهذه السيارة مزودة بمحرك قوى تصل سعته إلى 1500 سي سي، وبها باور وتكييف وريموت كنترول نوافذ كهربائية من الأمام والخلف، فضلا عن راديو كاسيت وجنوط، ونظام الفرامل المانع للانغلاق وغيرها.

بالنسبة سيارة بي ام دبليو 2017 I 218 ناقل أوتوماتيك Convertible Sport، فقد سجل السعر الخاص بها في السوق 870 ألف جنيه مصري، وتأتي هذه السيارة مزودة بمحرك قوى تصل سعته إلى 1500 سي سي، وريموت كنترول وتكييف وباور ونوافذ كهربائية من الأمام والخلف، فضلا عن وجود راديو كاسيت بها ومشغل أسطوانات وجنوط، وأيضا نظام الفرامل المانع للانغلاق.