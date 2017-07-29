بالصور..أسعار ومواصفات سيارة ميني كانترمَان الجديدة 2017 وجميع الموديلات بالصور

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أسعَار ومواصفات سيارة ميني كانتِرمان الجديدة 2017، ننشر لكم أسعار السيارات و سيارة ميني كانترمَان بسعرها الجديد 2017، حيث شهدت أسعار السيارات ارتفاع جديد خلال الفترة الماضية في ظل الارتفاعات التي مرت بها جميع السلع والمنتجات والخدمات التي يحصل عليها المواطن، وجاءت تلك الارتفاعات وفقا للإجراءات التي أقرتها الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تطبقه في الفترة الحالية.

الجدير بالذكر أن عدم استقرار الحالة الاقتصادية للبلاد قد تسبب وبشكل كبير جدا في حدوث اضطرابات مستمرة في سعر الدولار الأمريكي ما بين الصعود والهبوط وعليه فإن أسعار السيارات أيضا تمر بحالة من الاضطراب ما بين الصعود والهبوط اتباعات لمسار الدولار الأمريكي.

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وننشر لكم اليوم ومن خلال موقعنا، موقع مصر 365 آخر أسعار السيارات تحديدا سيارة ميني كانترمَان 2017 وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة وكذلك نوفر جميع المميزات التي تجعل تلك السيارة تنفرد عن باقي السيارات.تابعونا.

أسعار ومواصفات سيارة ميني كانترمَان الجديدة:

أسعَار سيارة ميني كانترمَان الجديدة 2017، جاء سعر سيارة ميني كانترمَان الجديدة 2017 التي تتميز باحتوائها على جميع الكماليات سعر 665.000 جنيه، وكان من بين المميزات التي تجعلها فريدة من نوعها احتوائها على محرك تصل سعته إلى 1600 سي سي بجانب فرش جلد ومكيف للهواء و نوافذ أمامية كهربائية وباور وريموت كنترول ومشغل أسطوانات و نوافذ كهربائية خلفية وجهاز إنذار وجنوط وكشافات ضباب ونظام المانع للانغلاق ABS وكذلك مشغل أسطوانات.

في حين أن سعر سيارة ميني كانترمَان الجديدة 2017 المجهزة بجميع الكماليات أتُوماتيك Comfort قد وصل خلال تعاملات البيع والشراء في السوق إلى سعر 695.000 جنيه، وتحتوي هذه السيارة على محرك تصل سعته إلى 1600 سي سي و كذلك فرش جلد و باور ومكيّف للهواء وريموت كنترول و جنوط و نوافذ كهربائية خلفية ونوافذ كهربائية أمامية و مبدل أقراص وراديو كاست ومشغل دي في دي و حساسات ومشغل أسطوانات و كشافات ضباب و وسادة هوائية للركاب و نظام فرامل ووسادة هوائية للجوانب و جهاز إنذار وكذلك نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS.

أسعار موديلات سيارة ميني كانترمَان 2017:

جاءت أسعار سيارة ميني كانترمَان بعد الجديدة 2017 بعد الارتفاعات التي طرأت عليها خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أثر بشكل كبير على سعر الدولار وبالتالي أثر كذلك على أسعار السيارات كالآتي:

صور سيارة ميني كانترمَان 2017:

تتميز سيارة ميني كانترمَان الجديدة 2017 بالتصميمات الرائعة وكذلك الألوان المبهجة التي تلفت الأنظار، كما و نجحت تلك السيارة في لفت انتباه الجميع خلال الفترة الأخيرة والانتشار بشكل كبير جدا، فأصبح الجميع حريص على الحصول على سيارة من هذا النوع لشكلها المميز وألوانها الرائعة، الجدير بالذكر أن تلك السيارة تستحوذ على إعجاب البنات بشكل خاص ويرجع هذا إلى حجمها الصغير الذي يجعلها ملائمة بشكل كبير جدا لهنّ.

وبعد التغييرات التي شهدتها أسعار سيارة ميني كانترمَان الجديدة 2017 في ظل الأوضاع الاقتصادية الجديدة والتي تشهد قرارات جديدة من قبل الحكومة وتؤثر بشكل كبير جدا على سعر الدولار الأمريكي، فإننا نهتم من خلال موقعنا موقع مصر 365 بتوفير كل ما هو جديد من أسعار وأخبار تتعلق بالسيارات وخاصة سيارة ميني كانترمَان الرائعة التي نالت إعجاب الجميع في وقت قياسي وكذلك نجحت في الاستحواذ على اهتمام الجميع.

كما ونوفر لكم من خلال هذا المقال صور سيارة ميني كانترمَان الرائعة بألوانها المختلفة والمتميزة من الداخل والخارج، إليكم الصور.