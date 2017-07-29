بالصور..أسعَار وتصميمات سيارة هيُونداي فيرنا الجديدة 2017 وأحدث الموديلات

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أسعَار وتصميمات سيارة هيُونداي فيرنا الجديدة 2017، خلال مؤتمر بكين التابع للسيارات أعلنت شركة هيونداي عن سيارات هيونداي فيرنا الجديدة موديل 2017، وأضافت أيضا التصميمات الجديدة التي أعدتها الشركة لموديل 2017 وأضافت الشركة أن أكثر ما يميز هذا الموديل هو محرك GDI، هذا بجانب التقنيات الجديدة التي أضيفت إلى الموديل لتَجعله ملائم لحاجات الشباب والعائلة.

كما أضافت الشركة في تصريحات تابعة لها أنها لم تقم حتى الآن بإصدار السيارة موديل 2018 وأن موديل 2017 كان آخر الموديلات التي أعلنت عنه الشركة، وأن تلك الموديلات تتمتع بالكثير من المواصفات القيمة والمزايا، بجانب أن الأسعار لهذا الموديل سوف تكون ابتداء من 149.900 جنيه وهو سعر سيارة مانيوال

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الجدير بالذكر أنه خلال شهر رمضان قامت الشركة بتقديم العديد من العروض الرائعة، منها عروض شراء لسيّارة تقدم الشركة مقابلها عقد صيانة لمدة سنة أو مسافة 25000 كم وتشمل الصيانة الزيت و الغيار والمصنعية بالمجان.

أسعَار وتصميمات سيارة هيُونداي فيرنا الجديدة 2017:

أسعَار سيارة هيونداي فيرنا الجديدة 2017، حيث وصل سعر سيارة هيونداي فيرنا 2017 مانيوال GL نحو 151.500 جنيه خلال تعاملات الشهر الجاري، وتتميز تلك السيارة باحتوائها على محرك تصل سعته إلى 1600 سي سي، وريموت كنترول وباور ومكيّف و نوافذ كهربائية خلفية ونوافذ كهربائية أمامية و جنوط و أيضا جهاز إنذار.

في حين أن سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2017 مانيوال GL Tinted glass قد نجحت في تسجيل سعر قدره 152500 جنيه، وتتميز تلك السيارة على احتوائها على محرك تصل سعته إلى 1600 سي سي بجانب باور وريموت كنترول و مكيف و نوافذ كهربائية خلفية ونوافذ كهربائية أمامية و جنوط وجهاز إنذار.

أما بالنسبة لسيارة هيونداي فيرنا 2017 ناقل مانيوال GLS Tinted glass فقد نجحت تلك السيارة في تسجيل سعر قدره 156.500 جنيه، وتتميز تلك السيارة باحتوائها على محرك تصل سعته إلى 1600 سي سي و ريموت كنترول وباور و مكيّف وفرش جلد و نوافذ كهربائية خلفية ونوافذ كهربائية أمامية و جنوط وجهاز إنذار.

وأخيرا يصل سعر سيارة هيونداي فيرنا 2017 اتوماتيك GLS Tinted glass إلى مبلغ قدره 176900 جنيه، وتتميز تلك السيارة باحتوائها على محرك تصل سعته إلى 1600 سي سي و مكيف و ريموت و فرش جلد ونوافذ كهربائية أمامية و نوافذ كهربائية خلفية وجهاز إنذار ومقاعد كهربائية و مكيّف هواء.

مميزات سيارة هيونداي فيرنا 2017 الجديدة:

تتميز سيارة هيونداي فيرنا الجديدة 2017 بالعديد من المزايا والإمكانيات الحديثة التي جعلها ملائمة للجميع وبها العديد من وسائل الأمان والراحة بالنسبة لراكبي السيارات، و تختلف أسعار السيارة حسب النوع المراد شراؤه وذلك لإختِلاف طفيف في الإمكانيات التي تتكون منها السيارة ولكن بشكل عام فإن جميع السيارات على درجة عالية من الأمان والراحة.

كما وتمر أسعار السيارات في السوق خلال الفترة الحالية بحالة من عدم الاستقرار والثبات، ويرجع هذا إلى أن أسعار السيارات تعتمد وبشكل كبير على أسعار الحديد والدولار والمواد الأخرى التي لا تشهد إستقرَار في الوقت الحالي وإنما ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى، ونوفر لكم من خلال موقعنا أحدث الأسعار لسيارة هيونداي فيرنا الجديدة 2017 وفق ما تم الإعلان عنها في آخر التصريحات الصادرة عن الشركة المنتجة.

صور أحدث التصميمات لسيارة هيونداي فيرنا 2017:

تتمتع سيارة هيونداي فيرنا بجمال التصميم وروعة الألوان والتي تجعلها مميزة عن باقي الموديلات الأخرى، وهنا سوف نعرض لكم سيارة هيونداي فيرنا في ألوان مختلفة من الداخل والخارج حتى يتسنى لكم الاطلاع على أدق التفاصيل فيها.