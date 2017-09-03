استعراض إجراءات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين

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ارتفعت أسعار البنزين والوقود في الفترة الحالية مما جعل العديد من قائدي السيارات من تحويل سيارتهم للعمل من البنزين والوقود إلى الغاز الطبيعي على الرغم من ارتفاع سعر الغاز الطبيعي عن ما كان في السابق، ولكن بمقارنته مع أسعار الوقود يعد هذا وفر كبير من الناحية المالية

ولمعرفة كافة الإجراءات التي يجب أن يتبعها قائد السيارة قبل تحويلها من العمل البنزين إلى الغاز الطبيعي لابد من التعرف على المراحل التي يتم فيها تحويل السيارة للعمل من خلال الغاز الطبيعي حيث في البداية تخضع السيارة المراد تحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعي للعديد من إجراءات الفحص قبل تحويلها.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة غازتك المهندس هشام رضوان أن هناك ستة من الخطوات لابد من تنفيذها بعد تسلمها من قائدها ليتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وهي: أولا: يتم فحص السيارة ليتم التأكد من صلاحية المحرك الخاص بها لعملية تحويله من العمل بالغاز الطبيعي بدلا من عمله بالبنزين، ثانيا: يتم تحديد نظام التحويل كما سيتم تحديد سعة أسطوانة الغاز على حسب ما يرغب فيه قائد المركبة، ثالثا: يتم التعاقد مع العميل والحصول على جميع الأوراق المطلوبة ليتم كافة الإجراءات وهي بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى إيصال للغاز أو الكهرباء لمحل إقامة قائد المركبة، بالإضافة إلى الحصول على رخصة السيارة.

وأوضح المهندس هشام رضوان أن رابع إجراء تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي بدلا من البنزين هو استلام السيارة من قادة المركبة ليتم كافة إجراءات التحويل وتركيب أسطوانة الغاز، خامسا: يتم تحويل السيارة المراد تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بأحد مراكز التحويل التابعة لشركة غازتك، ثم تأتي الخطوة السادسة والأخيرة: وهي تجربة السياره بعد استلامها من قبل قائدة المركبة للتأكد من عملها بالغاز الطبيعي.

وأشار المهندس هشام رضوان أن إجراءات عملية تحويل السيارة إلى عمل الموتور بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين من خلال تركيب الطقم الخاص بتحويل الموتور للعمل بالغاز الطبيعي والعمل على تثبيت أسطوانة الغاز في السيارة وتركيب جميع الوصلات اللازمة إلى موتور السيارة بما يتيح للعميل أن يتم عمل سيارة عن طريق الوقود والغاز في نفس الوقت من خلال مفتاح التحويل الذي يتم تثبيته أسفر تابلوه السيارة.