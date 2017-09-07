هيونداي تطلق رسميا طراز جديد بتقنيات خلايا الوقود مع بداية العام الجديد

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أعلنت مؤسسة هيونداي، رسمياً عن ميعاد طرح الجيل الثاني من سيارتها الحديثة التي تعمل بخلايا ;المحروقات الهيدروجينية أوائل العام الجديد، يجسد الطراز النموذجي الأولي، الذي بات شبه جاهز للإنتاج، التزام هيونداي تجاه حقبة حديثة من السيارات المتقدمة الرفيقة بالبيئة. وتنطوي المركبة الحديثة على قدرات مثيرة للإعجاب وتصميم ذو طابع مستقبلي.

ويعتبر ذلك النموذج هو ثاني طراز عامل بالهيدروجين من الإصدار التجاري، ويستخدم تقنيات الجيل الرابع لخلايا 14″المحروقات الهيدروجينية من هيونداي، وهو يشكّل بقدراته وتقنياته، تقدّماً أيما في برامج هيونداي الدولية للبحث والتطوير والتقدير العملي، التي استُعين في تصميمها خبرة فنية واسعة تم إتقانها عبر أول إصدار تجاري في العالم لمركبة عاملة بخلايا المحروقات في العام 2013. وتم تحديث الطراز الحديث وافقا على أربع ركائز أساسية تتمثل في جدارة نسق خلايا المحروقات، والأداء (الحد الأقصى للخرج)، والمتانة، وكثافة التخزين خزان المحروقات

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وشهدت جدارة العربة تحسيناً كبيراً مضاهاة مع الطراز الماضى “توسان فيقول سل عن طريق تعزيز تأدية خلايا المحروقات، وخفض استهلاك الهيدروجين، وتنقيح العناصر الأساسية صرح لي كي-سونج، نائب زعيم ترتيب التقنيات البيئية في زمرة هيونداي، إن طراز الجيل الآتي من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعمل بخلايا المحروقات هو “التجسيد الأفضل لسيارة المستقبل الرفيقة بالبيئة، وهذا بالأخذ في الإعتبار ما يمتاز به من جدارة استثنائية وتصميم هادئ وأداء غير منقوص

وألحق سانج: “سوف تأخذ مؤسسة هيونداي موتور بزمام التقدم في تحديث مركبات الطاقة النقية التي تساهم في عاقبة المطاف بإكمال تشييد مجتمع يكاد يخلو من الانبعاثات”، وتلتزم هيونداي باتباع نهج متعدد الجوانب في برنامجها المخصص بالمركبات البيئية، تعمل خلالها على

وتهدف الشركة أيضاً إلى تقديم تشكيلة تتراوح بين السيارات الكهربائية الضئيلة والطرز الهائلة الفاخرة من علامة جينيسيس، وهذا استمراراً في التقدّم ريادتها فيمارك المركبات الكهربائية انطلاقاً من الطراز الجاري أيونك.

وقد كانت هيونداي شرعت للمرة الأولى في فعل الدراسات والبحوث على تقنيات خلايا المحروقات في العام 1998، لتكون أول صانعة مركبات تعرض زمرة سيارات تعمل بوقود الهيدروجين للإنتاج التجاري، وتباع مركباتها تلك منذ العام 2013 في 18 جمهورية بخصوص العالم.

ومن المعترف به أن تكشف هيونداي الستار عن المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعمل بوقود الهيدروجين أوائل العام الآتي في كوريا، بينما سيُعلن عن اسمها المعترف به رسميا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 شهر يناير القادم.