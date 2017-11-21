ننشر لكم أسعَار ومواصفات الموديل الجديد من سيارة فيات 500L

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قامت شركة فيات بالإعلان عن سيارة الفان المدمجة 500L الجديدة بالمُوديل المودرن الرائع City Cross، والذي يتميز بمظهره الفريد الذي يشبه موديلات الأراضي الوعرة ويحتوي على الكثير من العناصر التصميمية الجديدة، وخلال تصريحات الشركة الإيطالية، فقد أعلنت أن مقدار الزيادة الذي أضافته الشركة على خلوص الأرض للسيارة كان بقيمة 25 ملليمتر.

هذا بجانب الإضافات الجديدة التي قامت بها الشركة والتي تضم عناصر حماية قاع السيارة و المَصدم الجديد بالإضافة إلى جنود خفيفة يصل قياسها إلى 17 بوصة وكذلك شبكة مبرد جذابة جدا وأخيرا أشرطة الحماية التي أضافتها الشركة على السيارة من الخلف والجوانب.

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هذا وتقوم الشركة بتوفير السقف المطلي باللون الأسود هذا بالإضافة إلى الهيكل، هذا بشكل اختياري، كما وتصل قوة المحركات الخمسة التي توجد بداخل السيارة إلى ما بين 95 وحتى 120 حصان، وتعمل بالديزل أو بوقود البنزين.

ويمكن القول أن تلك التحسينات الجديدة والملامح الفريدة قد أضيفت إلى التصميم الجديد 500L، هذا بجانب إطار الكروم الذي تمت إضافته على الكشافات الأمامية، وكذلك مصابيح الضوء التي تم تصميمها تحتوى على تقنية LED والتي تخصصت للعمل بالنهار، وكذلك كشافات الضباب الجديدة التي زودت بها السيارة.

كما و تحتوي مؤخرة السيارة الجديدة موديل 500L على حليات الكُروم والتي توجد أيضا على المِصدم و الجَانب، كما تَحتوى المقصورة على وقود أعلنت الشركة أنه متعدد الوظائف، هذا بجانب أن نظام أبل كار بلاي يتيح دمج نظام الملتيمديا الجديد الخاص بالسيارة مع نظام الهواتف الذكية هذا بجانب نظام أندرويد أوتو، وتحتوي المقصورة أيضا على عدادات دائرية كبيرة بها شاشة لمسية تصل إلى 7 بوصة.

وقامت الشركة الألمانية بالإعلان عن السعر الذي قامت بطرح السيارة الجديدة الموديل City Cross بقيمة 16 ألف و 990 يورو، وهو السعر الذي أعلنته الشركة بشكل رسمي، أي ما يعادل بالجِنية المصري نحو 45300 جنيه مصري، جاء هذا خلال التصريحات التي قامت بها الشركة الألمانية والتي أعلنت خلالها تفاصيل السيارة الجديدة التي طرحتها مؤخرا في السوق للسيارات.

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