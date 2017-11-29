قريبا..شركات السيارات تستغني عن مفاتيح السيارة بشكل نهائي والبديل مفاجأة

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أعلنت الشركة الألمانية لسيارات BMW الفاخرة، أن تطبيقات التكنولوجيا الذكية الجديدة والتي تستعد الشركة لتطبيقها سوف تستغني تماما عن مفاتيح السيارة، حيث ستعمل الشركة على استبدال المفاتيح بالتطبيقات الجديدة التي ستُستخدم على الهواتف المحمولة بعد تحميلها.

وبالتالي فإن أصحاب السيارات يتمكنوا من فتح باب السيارة وتشغيلها من خلال الهاتف المحمول بدلا من المفاتيح، وذلك وفقا للتقارير التي نشرتها وكالة رويترز اليوم.

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وخلال التصريحات التي قام بها “إيان روبِترتسون” عضو مجلس إدارة شركة BMW والذي يتولى إدارة قسم المبيعات في الشركة، فقد أكد أنه مع ظهور تلك التكنولوجيا الجديدة، فقد أصبح استخدام مفاتيح السيارة موضة قديمة، وذلك في الفترة قبل عام 2020.

حيث تسعى الإدارة خلال تلك الفترة إلى تطوير ضرورة وجود المفاتيح، حيث من المقرر أن تسمح إدارة الشركة للعملاء بتشغيل السيارات الجديدة بدون استخدام المفاتيح وذلك من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

كما أضافت رويترز خلال التقارير التي نشرتها اليوم، أن التكنولوجيا الحديثة تعتمد في السيارات الفاخرة على أدوات إلكترونية سمارت تقوم بفتح السيارة أوتوماتيكيا، وبالتالي فإن أصحاب تلك السيارات ليسوا بحاجة إلى إخراج المفاتيح من جيوبهم لفتح السيارة.

وخلال التصريحات التي قام بها “إيان روبرت” فقد أكد أن تلك التكنولوجيا الجديدة لا تزال خاضعة لدراسة الشركة خلال الفترة الحالية، حيث تقوم الشركة بالبحث في إذا ما كان العميل قادر في ظل تواجد تلك التكنولوجيا الجديدة على بيع سيارته في حالة الاستغناء عنها أم لا.

وتهدف الشركة من خلال تلك التكنولوجيا الجديدة إلى مساعدة العملاء في الحصول على سيارة أكثر راحة، وكذلك القضاء على الكثير من المشكلات التي يواجهها أصحاب السيارات وذلك في حالة ضياع المفاتيح، والتي تتكرر باستمرار.

لكن ما يشغل الشركة حاليا هو مدى استطاعة أصحاب تلك السيارات الجديدة بيع تلك السيارات في حالة الاستغناء عنها، هذا ما إذا قامت الشركة بتطبيق التكنولوجيا الجديدة بالفعل على السيارات الفاخرة، هذا وفقا للتصريحات التي نشرتها رويترز في التقرير الخاص بها.

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