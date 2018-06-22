التقديم على رخصة قيادة في مصر: الأوراق المطلوبة والإجراءات المتبعة للحصول على رخصة قيادة

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التقديم على رخصة قيادة في مصر، الرخصة أو رخصة القيادة هي وثيقة رسمية تنص على أنه يجوز لشخص تشغيل مركبة آلية ، مثل دراجة نارية أو سيارة أو شاحنة أو حافلة ، على طريق عام. تختلف القوانين المتعلقة بترخيص السائقين بين الولايات. في بعض الولايات يتم إصدار ترخيص بعد اجتياز المتلقي لاختبار القيادة، بينما في حالات أخرى ، يحصل الشخص على ترخيص قبل البدء في القيادة. غالباً ما توجد فئات مختلفة من الترخيص لأنواع مختلفة من السيارات ، وخاصة الشاحنات الكبيرة وسيارات الركاب. تختلف صعوبة اختبار القيادة بشكل كبير بين الولايات ، مثل عوامل العمر ومستوى الممارسة المطلوب.

التقديم على رخصة قيادة في مصر

المعلومات التي قد تساعد:

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يجب أن تحمل جميع المركبات طفاية حريق ومثلث الخطر الأحمر. يتم فحص السيارات من الناحية الفنية كل عام باستثناء السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات التي يتم فحصها كل ثلاث سنوات. في القاهرة ، يقود الناس على الجانب الأيسر من الطريق. ما لم يتم استخدام شخص ما للقيادة حول القاهرة ، يوصى بشدة أن يختاروا ركوب سيارة أجرة أو خدمة مترو بدلاً من القيادة. دائماً ما تكون الطرق في القاهرة مزدحمة وفي أوقات الذروة ، يسير كثير من الناس بكثافة، مثل أوقات العمل، والدراسة، عند انتهاء فترات العمل بالنسبة للموظفين. وقوف السيارات أيضا صعب للغاية. مصر لديها واحدة من أعلى حالات حوادث الطرق لكل ميل في العالم. القيادة في القاهرة تحدي كبير حتى بالنسبة للمقيمين. من المستحسن عدم قيادة الوافدين الجدد والزائرين.

استخدامات أخرى للوثيقة / الشهادة

سوف توضيح الاستخدامات الأخرى لهذا المستند / الشهادة حيث انها لا تقتصر على القيادة وحسب بل لها استخدامات أخرى، على سبيل المثال، يمكن استخدام شهادة الميلاد كإثبات للهوية، وأيضا من الممكن استخدام هذه الوثيقة لإثبات الشخصية أيضا، قبل التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة ، كما يجب على المرء أن يثبت أنه في الثامنة عشر (18) وما فوقها.

كيفية إرفاق جميع الوثائق اللازمة المطلوبة :

يتم إعادة نموذج الطلب إلى مكتب ترخيص السيارات المصري. ويجب أن تظهر شخصيًا لدى مكتب الإصدار الوطني للحصول على الترخيص.

المستندات المطلوبة

تقديم شهادة من طبيب العيون المصري، ويوجب أيضا التحقق من فصيلة الدم، للتحقق من سلامة الصحة البصرية والبدنية، تتوفر جميع الشهادات في إدارة المرور في ميدان العتبة بالقاهرة أو الجيزة، يجب إحضار وثيقة هوية صالحة ،فضلا عن اثنين من الصور، ودليل على إقامة مقدم الطلب، وشهادة مجانية (شهادة مخالفات).

وثيقة التأمين الإلزامي ضد حوادث المركبات ، بما في ذلك البيانات المعدلة، النموذج الفردي للسيارات الخاصة.

لكي يكون مقدم الطلب مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة سيارات مصرية في مصر يجب أن يكون المواطن مصريًا لا يقل عمره عن 18 عامًا، ويجب أن يمتلك

تصريح السائق المصري الصالح لمدة ثلاث (3) سنوات أو سنة وذلك يعتمد على الرسوم المدفوعة.

متى يمكنك استلام رخصة القيادة

بعد تقديم جميع الوثائق اللازمة وتجري جميع المدفوعات، وعلى المرء الانتظار لمدة ثلاثة أسابيع الحصول على رخصة قيادة ، يجب علىه الحصل على النماذج اللازمة لأي مكتب ترخيص سيارات مصري، ويجب أن يقرأ بعناية قبل ملء المعلومات المطلوبة.