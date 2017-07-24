التردد الجديد لقناة الحياة بعد توقف بثها من مدينة الإنتاج الإعلامي

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في الثالث من شهر يوليو الجاري، تم انقطاع البث عن مجموعة قنوات الحياة التي تعد من أشهر القنوات الفضائية، وذلك لعدم قيام إدارة القناة بسداد المديونيات المتراكمة عليها منذ أشهر، حيث كانت قد قامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بإصدار بيانا رسميا أعلنت من خلاله عن وقف جميع الخدمات المقدمة للقناة، كخطوة أولى تمهيدا لفسخ التعاقد المبرم بينها وبين القناة بشكل نهائي لعدم التزامها بسداد هذه المستحقات المتأخرة.

كانت مدينة الإنتاج الإعلامي قد منحت إدارة القناة أكثر من مهلة للسداد ووجهت لها عددا من الإنذارات القانونية التي تطالبها فيها بالسداد، وفي المقابل تعهدت القناة لسداد هذه المستحقات المتأخرة في موعد معين ولكنها لم تلتزم بهذا الموعد، الأمر الذي دفع المدينة إلى وقف البث عنها لحين السداد، ويوم الخميس الماضي الموافق العشرون من شهر يوليو الجاري قامت قوات أمن الجيزة بالتحفظ على عدد من الاستوديوهات الخاصة بها والموجودة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، كما قامت أيضا بالتحفظ على مقر القناة،وهذا ما يؤكد تأخر إعادة البث للقناة.

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ومنذ توقف البث عن القناة وقد كثرت معدلات البحث عن التردد الجديد لها بعد أن تم إغلاقها في مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد قيام المدينة بفسخ التعاقد معها نتيجة الديون المتراكمة عليها ، واليوم يتم بث قنوات الحياة من الخارج بصورة مؤقتة لحين التوصل لحل سلمي يرضي كافة الأطراف، وبالنسبة لتردد الجديد لقناة الحياة على كلا من القمر الصناعي النيل سات ونور سات فهو:

ترددات قنوات الحياة 2017

المدار القمر التردد FEC/SR

7.0°W نايل سات 10873 (v) 27500 – 5/6

7.0°W نايل سات 12207 (v) 27500 – 3/4

– نور سات 10872 رأسي –

الجدير بالذكر، أن قناة الحياة تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية والتي تحظى بنسبة مشاهدة عالية، حيث يتابعها قطاع كبير من الجمهور، نظرا لما تقدمه من محتوى هادف يهتم بكافة المجالات والجوانب المختلفة والتي منها الجانب السياسي والاجتماعي والترفيهي والفني والديني وما شابه ذلك، وتقدم القناة العديد من البرامج الهامة المتنوعة، والتي يأتي في مقدمتها برنامج ” الحياة اليوم”، والذي يقدمه كلا من الإعلامية لبنى عسل والإعلامي تامر أمين، وبرنامج ” الدين والحياة”، وغيرها من البرامج الأخري.