تعرف على أحدث تردد قناة OSN BOX OFFICE 1 للأفلام الأجنبية علي النايل سات

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تعرف على تردد قناة او اس ان بوكس اوفيس 1 على النايل سات، سوف نقوم بنشر تردد قناة “OSN BOX OFFICE 1” المعدل والجديد التي تعد واحدة من أهم القنوات التي تقوم بعرض مجموعة من الأفلام الأجنبية الجديدة والممتعة لعشاق الدراما ومحبى الأكشن الأجنبي، سواء كانت الأفلام الأجنبية المقدمة حديثة أو قديمة، وبسبب هذا يبحث الكثيرون حاليا عن تردد قناة “osn box office 1 movies” للتمتع بمشاهدة أحدث وأروع الأفلام الأجنبية.

قناة او اس ان بوكس اوفيس 1 للافلام الاجنبية

تعد قناة OSN BOX OFFICE 1 واحدة من أهم شبكة قنوات او اس ان بوكس للأفلام الأجنبية التي لها نسبة مشاهدة عالية فى الفترة الاخيرة، و يشاهد قناة osn box office movies عدد كبير من المشاهدين يصل إلى الملايين من كل أنحاء العالم وليس داخل الوطن العربي فقط، إذ تقوم القناة بعرض برامجها بجودة عالية فى الأربع والعشرين ساعة على مدار اليوم.

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كيفية تشغيل قناة osn movies box office 1 HD

أما بالنسبة لطريقة ضبط قناة او اس ان بوكس 1 للأفلام الأجنبية، فسوف يكون هذا عن طريق تسديد الاشتراك بشكل شهرى، وذلك لتمكن من الاستمتاع بمتابعة أقوى برامج وأفلام OSN BOX OFFICE 1 على مدار اليوم، حيث يتم دفع اشتراك قناة او اس ان بوكس 1، ثم القيام بضبط تردد القناة على القمر نايل سات بكل بساطة، لمتابعة الأفلام الأجنبية كل يوم.

قناة او اس ان موفيز هي واحدة ضمن القنوات المتميزة جدا، وتم إطلاق القناة رسميا عام 1996م، وتبث برامج القناة من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أيضا ضمن عدد 14 قناة أخرى تتبع باقة قنوات OSN مشفرة، إذ تقوم بعرض عدد كبير ومختار ومتنوع من الأفلام الأجنبية الممتعة، التى جاءت مباشرة من دور السينما الأجنبية المترجمة للغة العربية.

تردد قناة OSN BOX OFFICE 1 HD

سوف نستعرض الآن التردد الجديد والمعدل الخاص بقناة او اس ان بوكس اوفيس على النايل سات، لتمكن من استقبال بث قناة او اس ان بوكس اوفيس 1، تردد قناة OSN Box Office 1 علي قمر نايل سات هو:

رقم التردد: 11862.

معامل الخطأ 2/3 ، الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500 .