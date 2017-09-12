مجموعة تواصل تعقد صفقة مع مجموعة سيجما لشراء شبكة قنوات الحياة كاملة

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قامت مجموعة تواصل وشركة سيجما للإعلام خلال مجموعة من التصريحات، أنه قد تم خلال الفترة الأخيرة توقيع اتفاقية بين الطرفين تنص على استحواذ مجموعة تواصل على سلسلة قنوات الحياة جميعها.

الجدير بالذكر أن الإعلام المصري لم يسبق له أن شهد مثل تلك الصفقة من قبل، إذ أنها تعد من أكبر الصفقات التي مر بها الإعلام المصري خلال السنوات الأخيرة.

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وجاءت التصريحات التي نشرها كلا الطرفين، لتؤكد إتمام تلك الصفقة بناء على رضا الطرفين، وأن مجموعة سيجما للإعلام قامت ببيع شبكة قنوات الحياة بكافة الأصول الخاصة بها إلى مجموعة تواصل خلال تلك الصفقة التي تم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

وسوف تقوم تواصل بمباشرة العمل في استوديوهات الحياة بدءا من الأسبوع القادم، حيث تم تحديد هذا الموعد لتسليم الاستوديوهات إلى مجموعة تواصل وفقا للاتفاقية التي تم إجراءها.

الجدير بالذكر أن تواصل قد عزمت على جعل شبكات القنوات تستكر في احتلال المرتبة الأولى من بين القنوات الأكثر مشاهدة في العالم والوطن العربي، ومن المقرر أن يتم هذا من خلال الإصلاحات و أعمال التطوير التي ستقوم بها مجموعة تواصل خلال الفترة القادمة.

وخلال الاتفاقية التي عقدها الجانبين مع المستشار المالي للصفقة “سي آي كابيتال”، فقد أكد كلا الطرفين على الحرص الكامل على حقوق كافة العاملين في شبكات القنوات، ومن المقرر أن تكون أول الإجراءات التي تأتي بعد الانتهاء من عقد البيع مباشرة هو إجراء تسوية جميع المستحقات المالية المتأخرة بالنسبة للعاملين في الشبكة.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قام بها كلا الطرفين في الاتفاقية، الجدير بالذكر أن تلك الصفقة قد جاءت اضطرارية خلال الفترة الأخيرة بالنسبة لمجموعة سيجما وذلك بعد المشكلات المالية التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، و التي تسببت في تأخر تسديد المستحقات المالية من رواتب لكافة العاملين في الشبكة.

وقد اضطرت المجموعة إجراء صفقة تقوم من خلالها ببيع شبكة لحياة كاملة بكافة الأصول التابعة لها للتخلص من تلك المشكلة التي عجزت عن الوصول إلى حل آخر لها في الفترة الأخيرة التي شهدت فيها تلك المشكلة.

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