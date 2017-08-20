حبس شقيق اللاعب الشهير “محمود كهرباء” 15 عام بتهمة القتل العمد

Advertisements

محكمة جنايات القاهرة برئاسة عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين، جمال أبوطالب، وبشير عبد الرءوف، وسكرتارية إبراهيم أحمد ومحمد عبدالعزيز. بمدينة التجمع الخامس اليوم الأحد، بالسجن 15 عام للاعب فتحى عبد المنعم لاعب نادى الشمس وشهرته “فتحى كهرباء”شقيق اللاعب “محمود كهرباء” لاعب الزمالك ، و4 آخرين وهم “محمد يوسف ” “وإسماعيل حامد،” “وأحمد محمد حسين” “ومحمد ثروت ” لاتهامهم بالقتل العمد للمواطن “محمد فرحات عبد الوهاب،”والشروع في قتل اثنين آخرين،وحيازة سلاح نارى واستخدام العنف.

كانت النيابة العامة قد اتهمت “فتحى عبدالمنعم” وشهرته “فتحى كهرباء” 24 سنة و4 متهمين آخرين وهم “محمد يوسف ” “إسماعيل حامد،” “أحمد محمد حسين” و”محمد ثروت ” لاتهامهم بالقتل العمد للمواطن “محمد فرحات عبد الوهاب”والشروع في قتل اثنين آخرين، واستعراض القوة، وحيازة سلاح نارى واستعمال العنف، ضد كل من “محمد فرحات عبدالوهاب ” “ومحمد حسين أنور ” “وأحمد شحاتة السيد، “من سكان منطقة مصر القديمة بأن المتهمين قامو بإطلاق الرصاص عليهم وبثوا الرعب فى نفوسهم متعمدين تعريض حياتهم للموت، وقتلوا “محمد فرحات عبدالوهاب” متعمدين مع سبق الإصرار حيث أطلق “فتحى كهربا” طلقه موجهه مع عقد النية وأشهر الباقون أسلحتهم وأطلقوا منها وابلا من الرصاص من فرد خرطوش.

Advertisements

واستمعت المحكمة لمرافعة المحامى “على طه” محامى الدفاع “فتحى عبد المنعم” وشهرته “فتحى كهربا” وشقيق”محمود كهربا” والمتهم الأول بالقتل العمد مع سبق الاصرار ومع الآخرين بتهمة إثارة الشغب والعنف وإطلاق أعيرة نارية قتلت مسنًا وشرعت فى آخرين فى مشاجرة بمنطقة محل سكنه مصر القديمة

ودفع المحامى”على طه”بكيدية الاتهامات الموجهة لموكله، وأوضح بعدم توافر النية الجنائية، مؤكدا أن ما حدث كانت مشاجرة بين شارعين و لم يكن هناك أي نية للقتل العمد، وأكدا أن الشهود في القضية اتهمو موكله بالقتل العمد للضغط عليه و لابتزازه.

كما وجهت النيابة تهمة استخدام القوة العنف من قبل المجني عليهم: تجاه سكان منطقة مصر القديمة محل الواقعة، بإطلاق وابلا من النيران بين الطرفين مما بث الرعب فى أنفس الأهالى والسكان وتسبب فى رعبهم و تعريض حياتهم للخطر.