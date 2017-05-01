سعر الدولار اليوم في كافة البنوك محدث لحظياً

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|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6500
|17.7500
|مصرف ابو ظبي
|17.6700
|17.7700
|البنك الأهلي
|17.6500
|17.7500
|بنك البركة
|17.6600
|17.7600
|بنك القاهرة
|17.6500
|17.7500
|بنك الاسكندرية
|17.6500
|17.7500
|البنك العربي الافريقي
|17.6500
|17.7500
|البنك المركزي
|17.6567
|17.7567
|بنك مصر
|17.6400
|17.7400
|بنك بلوم مصر
|17.6500
|17.7500
|كريدي أجريكول
|17.6700
|17.7700
|بنك التعمير والإسكان
|17.6600
|17.7600
|بنك بيريوس
|17.6700
|17.7700
|المصرف المتحد
|17.6500
|17.7500
|البنك التجاري الدولي
|17.6400
|17.7400
|البنك الأهلي المتحد
|17.6500
|17.7500
|بنك المشرق
|17.6600
|17.7600
|بنك الاستثمار العربي
|17.6600
|17.7600
|البنك الأهلي اليوناني
|17.6500
|17.7500
|بنك HSBC
|17.6600
|17.7600
|بنك سايب
|17.6500
|17.7500
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