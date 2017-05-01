سعر الدولار اليوم في كافة البنوك محدث لحظياً

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.650017.7500
مصرف ابو ظبي17.670017.7700
البنك الأهلي17.650017.7500
بنك البركة17.660017.7600
بنك القاهرة17.650017.7500
بنك الاسكندرية17.650017.7500
البنك العربي الافريقي17.650017.7500
البنك المركزي17.656717.7567
بنك مصر17.640017.7400
بنك بلوم مصر17.650017.7500
كريدي أجريكول17.670017.7700
بنك التعمير والإسكان17.660017.7600
بنك بيريوس17.670017.7700
المصرف المتحد17.650017.7500
البنك التجاري الدولي17.640017.7400
البنك الأهلي المتحد17.650017.7500
بنك المشرق17.660017.7600
بنك الاستثمار العربي17.660017.7600
البنك الأهلي اليوناني17.650017.7500
بنك HSBC17.660017.7600
بنك سايب17.650017.7500