أخر عروض كارفور مصر لشهر يوليو 2017.. تخفيضات مجلة كارفور بمناسبة صيف 2017

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عروض كارفور مصر لشهر يوليو 2017، حيث تقدم شركة كارفور مصر Offers Carrefour Egypt احدث العروض والمنتجات بمناسبة صيف 2017 على جميع أقسامها بجميع الفروع المنتشرة بمحافظات مصر، إلى محبي عالم التسوق والشراء بأرخص الاسعار نقدم لكم من خلال موقع “مصر 365″، أحدث تخفيضات مجلة كارفور مصر والمتاحة حاليا بكافة فروع الشركة المنتشرة في جمهورية مصر العربية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لشركة كارفور على موقع التواصل الإجتماعي أقوى العروض والتخفيضات التي تقدمها الشركة على كافة المنتجات والسلع بجميع اقسامها خلال شهر يوليو 2017.

عروض كارفور مصر حتى 18 يوليو 2017

وقد جاء في عروض كارفور لهذا الشهر، أن الخصومات الجديدة تشتمل عروض ضخمة مقدمة من شركة كارفور مصر على كافة الأقسام المنزلية والأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى المنظفات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، وكلاً من الملابس الحريمي والرجالي وملابس الأطفال، كما تقدم الشركة أطقم الحدائق، وغيرها من السلع المتوفرة والمنتجات الأخرى الموجودة فى في فروع الهايبر والماركت، وسوف تستمر هذه العروض في كافة فروع كارفور هايبر ماركت حتى يوم 18/7/2017 أو حتى نفاذ الكمية.

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ورد في إعلان مجلة كارفور أنه يوجد خصومات كبيرة على منتجاتها مثل اللحوم والدواجن والأسماك والمعلبات والخضروات والمياه المعدنية ومنتجات الألبان والفواكه بالإضافة إلى المكرونة والزيوت وصلصة الطماطم والأرز والسكر.

عروض كارفور لشهر يونيو 2017:

تعد شركة كارفور مصر أحد أكبر الشركات في مصر لبيع المنتجات والسلع حيث تملك العديد من فروعها بمختلف المحافظات، وقد أعلنت الشركة أن عروض شهر يوليو 2017 مستمرة من الآن وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري، وقد قامت الشركة بتقديم العديد من التخفيضات والخصومات على أغلب السلع والمنتجات والمواد الغذائية المتنوعة المعروضة لديها والتي تهم الأسرة المصرية بكافة أفرادها.

تقدم شركة كارفور مصر من الآن، وحتى نهاية العروض والتخفيضات المتاحة أفضل الأسعار في جميع فروع الشركة المنتشرة في جمهورية مصر العربية، وقد وعدت شركة كارفور بتقديم أقوى العروض والتخفيضات إلى عملائها الكرام بمناسبة الاحتفال بـ صيف 2017، كما أتاحت الشركة في عرضها الجديد كافة السلع والمنتجات المقدمة في عروض شهر يونيو 2017 بجميع الأقسام لتغطية احتياجات المواطنين من كافة الأصناف والأنواع.

عروض كارفور لشهر يونيو 2017:

تشتمل عروض كارفور مصر 2017 الخاصة بعيد الفطر المبارك، العديد من التخفيضات على مختلف الأقسام بجميع فروع كارفور مصر، حيث جاء في مجلة كارفور تخفيضات على كافة الأقسام المنزلية والأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، كما يوجد العديد من العروض علي المفروشات والمنظفات المنزلية، وفى قسم الملابس خصصت شركة كارفور خصومات خاصة على الملابس الرجالي والملابس الحريمي بالإضافة إلى ملابس الأطفال والألعاب الخاصة بهم، والعديد من المنتجات التي تهم الأسرة والأطفال في عدد من المناسبات.

توفر كارفور من خلال عرضها هذا الشهر العديد من المنتجات والسلع التي تهم كل فرد بالأسرة في مختلف فروع الهايبر والسوبر ماركت، وقد ورد أن كارفور هذا الشهر قد قرر أن يقدم بطاقة هدية، حيث أطلق عليها “كارفور الحل الأمثل”، والتي يمكن للعملاء استخدامها وقتما شاؤوا وفي أي مناسبة لكي يتمكنوا من إسعاد الآخرين.

أحدث عروض وتخفيضات كارفور يوليو 2017:

أحدث عروض كارفور مصر 2017، نستعرض معكم الآن تفاصيل ما ورد في مجلة كارفور لشهر يوليو 2017 والخاصة باحتفالية بـ صيف 2017: