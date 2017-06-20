تخفيضات مجلة كارفور مصر لشهر يونيو 2017.. أحدث عروض كارفور لعيد الفطر

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أحدث عروض كارفور مصر Offers Carrefour Egypt لعيد الفطر، قامت مجموعة شركات كارفور مصر فى الفترة الأخيرة بالإعلان عن عرضها الجديد والخاص بشهر يونيو 2017، حيث تقدم الشركة عدد كبير من العروض والخصومات على أغلب السلع الأساسية و المنزلية والغذائية اللازمة ، وقد قامت شركة كارفور مصر بالإعلان عن تفاصيل عرضها القادم والخاص بشهر يونيو 2017، وعلى هذا نستعرض لكم من خلال هذا المقال تفاصيل مجلة عروض كارفور، وما ورد من تخفيضات على السلع والمنتجات من خلال شركة كارفور بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تقدم شركة كارفور مصر من الآن، وحتى نهاية العروض والتخفيضات المتاحة أفضل الأسعار في جميع فروع الشركة المنتشرة في جمهورية مصر العربية، وقد وعدت شركة كارفور بتقديم أقوى العروض والتخفيضات إلى عملائها الكرام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كما أتاحت الشركة في عرضها الجديد كافة السلع والمنتجات المقدمة في عروض شهر يونيو 2017 بجميع الأقسام لتغطية احتياجات المواطنين من كافة الأصناف والأنواع.

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أحدث عروض كارفور مصر لشهر يونيو 2017، ورد في مجلة عروض كارفور مصر، أن الشركة قد أعلنت أن عروضها سوف تكون متاحة من يوم 14 يونيو وحتى يوم 4 يوليو 2017، حيث قررت مجموعة شركات كارفور مصر أن عروضها سوف تظل مستمرة حتى بداية الرابع من شهر يوليو القادم 2017 ، كما ورد في مجلة كارفور لشهر يونيو 2017 العديد من التخفيضات والخصومات التي قررت أن تمنحها الشركة لعملائها على جميع السلع والمواد الغذائية المختلفة، ومن ضمن هذه العروض هناك عروض على كلاً من اللحوم والأسماك والدواجن والفواكه والمعلبات والخضروات وصلصة الطماطم ومنتجات الألبان والزيوت والأرز والمكرونة والسكر وكعك عيد الفطر المبارك ومختلف منتجات البسكويت بأنواع ونكهات مختلفة تناسب العديد من الأذواق.

ننشر عروض كارفور لعيد الفطر المبارك:

تشتمل عروض كارفور مصر 2017 الخاصة بعيد الفطر المبارك، العديد من التخفيضات على مختلف الأقسام بجميع فروع كارفور مصر، حيث جاء في مجلة كارفور تخفيضات على كافة الأقسام المنزلية والأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، كما يوجد العديد من العروض علي المفروشات والمنظفات المنزلية، وفى قسم الملابس خصصت شركة كارفور خصومات خاصة على الملابس الرجالي والملابس الحريمي بالإضافة إلى ملابس الأطفال والألعاب الخاصة بهم، والعديد من المنتجات التي تهم الأسرة والأطفال في عدد من المناسبات.

عروض كارفور لشهر يونيو 2017:

توفر كارفور من خلال عرضها هذا الشهر العديد من المنتجات والسلع التي تهم كل فرد بالأسرة في مختلف فروع الهايبر والسوبر ماركت، وقد ورد أن كارفور هذا الشهر قد قرر أن يقدم بطاقة هدية، حيث أطلق عليها “كارفور الحل الأمثل”، والتي يمكن للعملاء استخدامها وقتما شاؤوا وفي أي مناسبة لكي يتمكنوا من إسعاد الآخرين.

وجدير بالذكر، أن مجلة عروض كارفور مصر، قد جاء فيها أن شركة كارفور مصر قد اضافت هذا الشهر من أجل احتفالات عيد الفطر المبارك، عدد من المنتجات الخاصة بهذه المناسبة، حيث أضافت الشركة للمجلة كعك العيد مشكلة و علبة بسكويت وسعرهم داخل العرض 59.95 جنيها وذلك بدلا من 64.95 جنيها، كما ورد في مجلة عروض كارفور أن علبة كحك بسكو مصر السادة قد وصل سعرها داخل العرض حوالي 82.95 جنيها.

أحدث عروض وتخفيضات كارفور يونيو 2017:

أحدث عروض كارفور مصر 2017، نستعرض معكم الآن تفاصيل ما ورد في مجلة كارفور لشهر يونيو 2017 والخاصة باحتفالية عيد الفطر المبارك: