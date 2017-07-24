عروض كارفور مصر “صيف كله توفير” في جميع فروعه حتى 1 أغسطس 2017.. عروض كارفور مصر Carrefour Egypt

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عروض كارفور مصر لشهر يوليو 2017، حيث تقدم شركة كارفور مصر Offers Carrefour Egypt احدث العروض والمنتجات بمناسبة صيف 2017 على جميع أقسامها بجميع الفروع المنتشرة بمحافظات مصر، إلى محبي عالم التسوق والشراء بأرخص الاسعار نقدم لكم من خلال موقع “مصر 365″، أحدث تخفيضات مجلة كارفور مصر والمتاحة حاليا بكافة فروع الشركة المنتشرة في جمهورية مصر العربية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لشركة كارفور على موقع التواصل الإجتماعي أقوى العروض والتخفيضات التي تقدمها الشركة على كافة المنتجات والسلع بجميع اقسامها خلال شهر يوليو 2017.

عروض كارفور مصر على الأجهزة الكهربائية

قامت شركة كارفور بالإعلان عن وجود تليفزيون توشيبا ال إي دي LED TV حيث وصل سعره 7399 جنيه، كما أعلنت الشركة عن شاشة يونيون اير ال اي دي LED سعره 3199 جنيه، وورد في عروض كارفور عرض خاص على تلفزيون إل إي دي ال جي بسعر 4549 جنيه، وكان في مجلة كارفور مصر تلفزيون ال اي دي سامسونج سعره 3799 جنيه.

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كما ورد أن هناك خصم على غلاية مياه كهربائية 7 لتر سعر 149 جنيه، وبالنسبة إلى مروحة بوكس 12 بوصة جاك سعرها 199 جنيه، كما وصل عرض جديد على مبرد مياه بارد / ساخن جاك سعره 1599 جنيه، وبلغ سعر تكييف جري بارد 1.25 حصان 49999 جنيه.

وأعلنت المجلة عن وجود خصم خاص على ثلاجة شارب توشيبا 384 لتر /14 قدم حيث بلغ سعرها 6799 جنيه، بينما بلغ سعر غسالة ملابس تحميل علوي 8 توشيبا طبقًا للعرض 3529 جنيه، وعن سعر تلفزيون ال اي دي ال جي بلغ 4549 جنيه، وعن تلفزيون ال اي دي سامسونج وصل سعره 3799 جنيه، وعن شاشة ال اي دي بلغ سعرها 3199 جنيه، وفيما يخص عرض تلفزيون ال اي دي توشيبا وصل سعره 7399 جنيه بينما سعر تلفزيون إل إي دي كيرا كان 5749 جنيه، كما بلغ سعر ميكرويف 26 لتر سعره 1899 جنيه.

عروض كارفور مصر حتى 1 أغسطس 2017

عروض كارفور 2017.. تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية و المنظفات والمنتجات الغذائية من شركة كارفور، قامت مجموعة شركات كارفور التجارية بالإعلان عن عرضها الجديد والذي تقرر له أن يستمر حتى 1 أغسطس 2017 في جميع فروع هايبر ماركت كارفور ، وجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية الخاصة بـ كارفور Carrefour Egypt قد قامت بنشر جميع عروض الشركة والتي قد أعلنت فيها عن أرخص الأسعار المقدمة من كارفور إلى جميع عملائها بجميع فروعها المختلفة.

عروض كارفور لشهر يوليو 2017:

تقدم شركة كارفور مصر من الآن وحتى نهاية العروض والتخفيضات المتاحة أفضل الأسعار في جميع فروع الشركة المنتشرة في جمهورية مصر العربية، وقد وعدت شركة كارفور بتقديم أقوى العروض والتخفيضات إلى عملائها الكرام بمناسبة الاحتفال بـ صيف 2017، كما أتاحت الشركة في عرضها الجديد كافة السلع والمنتجات المقدمة في عروض شهر يونيو 2017 بجميع الأقسام لتغطية احتياجات المواطنين من كافة الأصناف والأنواع.

تعد شركة كارفور مصر أحد أكبر الشركات في مصر لبيع المنتجات والسلع حيث تملك العديد من فروعها بمختلف المحافظات، وقد أعلنت الشركة أن عروض شهر يوليو 2017 مستمرة من الآن وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري، وقد قامت الشركة بتقديم العديد من التخفيضات والخصومات على أغلب السلع والمنتجات والمواد الغذائية المتنوعة المعروضة لديها والتي تهم الأسرة المصرية بكافة أفرادها.

عروض كارفور لشهر يوليو 2017:

تشتمل عروض كارفور مصر 2017 العديد من التخفيضات على مختلف الأقسام بجميع فروع كارفور مصر، حيث جاء في مجلة كارفور تخفيضات على كافة الأقسام المنزلية والأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، كما يوجد العديد من العروض علي المفروشات والمنظفات المنزلية، وفى قسم الملابس خصصت شركة كارفور خصومات خاصة على الملابس الرجالي والملابس الحريمي بالإضافة إلى ملابس الأطفال والألعاب الخاصة بهم، والعديد من المنتجات التي تهم الأسرة والأطفال في عدد من المناسبات.

توفر كارفور من خلال عرضها هذا الشهر العديد من المنتجات والسلع التي تهم كل فرد بالأسرة في مختلف فروع الهايبر والسوبر ماركت، وقد ورد أن كارفور هذا الشهر قد قرر أن يقدم بطاقة هدية، حيث أطلق عليها “كارفور الحل الأمثل”، والتي يمكن للعملاء استخدامها وقتما شاؤوا وفي أي مناسبة لكي يتمكنوا من إسعاد الآخرين.

أحدث عروض وتخفيضات كارفور يوليو 2017:

أحدث عروض كارفور مصر 2017، نستعرض معكم الآن تفاصيل ما ورد في مجلة كارفور لشهر يوليو 2017 والخاصة باحتفالية بـ صيف كله توفير: