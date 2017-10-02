عروض كارفور مصر Carrefour Egypt.. خصومات كارفور لشهر سبتمبر حتى يوم 10 أكتوبر أو نفاذ الكمية

Advertisements

عروض كارفور مصر، قامت مجموعة شركات كارفور مصر مرخرا بالكشف عن أحدث عروض كارفور والتي قد تم توفيرها بكافة فروع شركات كارفور حاليا حتى نفاذ الكمية أو يوم 10 أكتوبر وخاصة مع بدء العام الدراسي الجديد ودخول فصل الخريف، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال بالصور أحدث عروض كارفور لشهر سبتمبر 2017.

قامت مجموعة شركات كارفور العالمية بنشر أحدث صور لأخر عروض كارفور مصر التي تم الكشف عنها داخل فروع الشركة المنتشرة بعدد من محافظات مصر حيث أكد الصحة الرسمية التي توجد على موقع التواصل الإجتماعي أن العروض المقدمة هي هي عروض شهر سبتمبر 2017 وأنه سوف تمتد عروض كارفور لشهر أكتوبر حيث أكدت الصحة أن عرض التوفير الحالي يمتد حتى يوم 10 أكتوبر أو حتي نفاذ الكميات بكافة الفروع.

Advertisements

جدير بالذكر أن شركة كارفور قد قامت بتقديم عرض خاص لعملائها الكرام حيث قدمت الشركة بطاقة هدية يطلق عليها كارفور الحل الأمثل والتي يمكن أن يتم استخدامها في أي مناسبة من أجل إسعاد الآخرين، كما تقدم الشركة مزيد من الخصومات الخاصة للسادة العملاء عند شراء المنتجات والسلع من كافة فروعها عن استخدامهم الفيزا، وأنها قد وفرت هذه العروض بداية من اليوم الآول في كافة فروعها المنتشرة ويمكن الحصول عليها حتى نفاذ الكمية.

أحدث عروض كارفور مصر لشهر سبتمبر 2017

كما جاء أنه تشتمل عروض كارفور مصر في الفترة الحالية العديد من التخفيضات بمناسبة دخول المدارس على مختلف أنواع الأدوات الكتابية والمدرسية والمكتبية بالإضافة إلى حافظات الطعام، كما تقدم عروض على المنظفات المنزلية والملابس سواء كانت الرجالي منها أو الحريمي بالإضافة إلى فلاتر المياه والمفروشات والأدوات المنزلية واللمبات الليد والستائر، وعدد كبير من المنتجات الأساسية والغذائية والسلع التي يحتاجها المواطنين والتي تتوفر بدورها بكافة أقسام الهايبر والماركت بكافة فروعها المنتشرة.

نعرض لك محبي عالم التسوق والشراء وكافة الأسر المصرية أحدث عروض كارفور مصر المقدمة من خلال موقعنا “مصر 365″، حيث ورد إلينا أن شركة كارفور تقدم أقوى العروض والتخفيضات الحالية لكافة عملائها الكرام بكافة فروعه في جمهورية مصر العربية حيث جاء أن وتخفيضات كارفور مصر موجودة على عدد كبير من المنتجات والسلع الموجودة حاليا في فروع الشركة ومستمرة هلال الأيام القادمة.

من خلال مجلة عروض كارفور الجديدة ورد إلينا أن عروض كارفور مصر الحالية قد بدأت من يوم 27 سبتمبر وأنها سوف تمتد حتى يوم 10 أكتوبر 2017، حيث جاء أن كارفور مصر يقدم فى أحدث عروضه العديد من الخصومات والتخفيضات سواء على السلع أو على المواد الغذائية المختلفة حيث جاء في مجلة عروض كارفور أن الجلة تقدم حاليًا خصومات على سعر اللحوم والأسماك والدواجن والفواكه والزيوت والمعلبات والخضروات وصلصة الطماطم ومنتجات الألبان والأرز والمكرونة والمياه المعدنية والسكر.

عروض كارفور مصر 2017