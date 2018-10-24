السيارات المعفاة من الجمارك واسعارها في مصر

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أعلن الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك ، إعفاء السيارات الأوروبية من الضريبة الجمركية في شهر يناير المقبل ، وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية عنه ، أن القرار سيتم تطبيقه فعليا إن لم تحدث مفاوضات بين وزارة التجارة والصناعة وبين الاتحاد الأوروبي لتأجيل القرار ، على اعتبار أن الجانب المصري هو المنوط بتطبيق القرار ، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة هي المعنية بالاتفاقيات ، ومن الممكن إجراء مفاوضات مع الجانب الأوروبي ، لتأجيل رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية في 2019 ، وفقا لمصالح الجانب المصري من جميع الجهات ، سواء الحصيلة الإيرادية الجمركية والسوق والصناعة مع مراعاة المعطيات السياسية ، لكن حتى الآن لم يحدث أي نوع من التفاوض.

وأوضح مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك ، أنه في حال عدم إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ، فلن تكون هناك ضريبة جمركية على السيارات الأوروبية ، وسيتم سداد ضريبة قيمة مضافة فقط فضلا عن رسم تنمية موارد ، حيث تصل جمارك السيارات الصغيرة إلى 40% ، ويتم تخفيضها بواقع 10% سنويا وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ، حتى تصل إلى «صفر» في يناير 2019 ، كما لم يكشف مستشار وزير المالية عن مدى تأثر الحصيلة الإيرادية الجمركية ، حال إقرار التطبيق للاتفاقية نهائيا.

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واتجهت حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إلى رفع القيمة الجمركية على السيارات الواردة من الخارج إلى مصر ، بعد الأزمات الاقتصادية التي واجهت البلاد ، وما تبعها من قرار تعويم الجنيه الذي أدى بدوره إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

وأوضحت الحكومة أن قرارها يهدف لعدة أسباب، من بينهم «تشجيع الصناعة المحلية ، تقليل عملية استيراد السيارات من الخارج ، توفير العملة الصعبة (الدولار)» ، وهو الأمر الذي أتى بثماره منذ فترة ، حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بعد سلسلة من الارتفاعات.

ومطلع يناير 2018 ، صرح مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك ، بأن هناك إعفاءات جمركية على السيارات تصل إلى 80% ، لكن الإعفاء سوف يطبق على السيارات التي يتم استيرادها من الدول المبرم معها اتفاقيات ، مثل اتفاقية أغادير والاتحاد الأوروبي.

السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك

ويقدم موقع «مصر 365» ، قائمة بأسعار السيارات الأوروبية المعفاة من الضرائب الجمركية ، وهي كما يلي:

1. سيارة إمجي 3 البريطانية ، وسعرها في السوق المصري 111 ألف جنيه.

2. سيارة رينو كانيشر ، وسعرها في معارض السيارات داخل مصر 127 ألف جنيه.

3. السيارات الكهربائية ، وهي «تيسلا 3 ، نيسان ليف ، جاجوار I-Pace ، أودي E-Tron ، BMW i3 ، السيارات الهجين Hybrid Cars».

4. السيارات الهجينة ، وهي «تويوتا بيريوس ، شيفروليت فولت ، أودي أ 3 سبورت باك اي-ترون».