تعرف علي أعلي 8 شهادات ادخار في البنوك: فوائد شهادات الاستثمار في مصر

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بعد قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض، وذلك بعدما قام بزيادتها بنسبة 2%، و بالتالي فقد استقرت النسبة عند 16.75% بعد أن كانت 14.75%، و قد جاء هذا في ظل حرص البنك على تخفيض معدلات التضخم التي يمر بها الاقتصاد من خلال زيادة نسبة الادخار و خفض معدلات الطلب على السلع.

الجدير بالذكر أنه بعد الإعلان عن قرار البنك المركزي لرفع الفائدة، فقد قامت العديد من البنوك الأخرى باتخاذ هذا القرار وعلى رأسهم بنك مصر والذي رفع النسبة بين ربع إلى 2%، هذا بالإضافة إلى البنك المصري الخليجي و و البنك الأهلى المصري، مع التأكيدات الصادرة من قبل القطاع المصرفي والتي أكدت بأن تلك الزيادة تختص بالأوعية قصيرة الأجل، و فيما يلي سوف نعرض لكم التقارير التي تخص مجموعة من البنوك :

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بنك الشركة المصرفية SAIB :

يقوم بنك الشركة المصرفية بمنح أفضل عائد تراكمي من الممكن أن يمنحه أحد البنوك في مصر، وذلك من خلال شهادات الإدخار التي يمنحها البنك و التي تصل مدتها إلى عشرة سنوات، حيث يصل العائد إلى 190%، و فئة الشراء لها تبدأ من 500 جنيه، في حين أن الشهادات ذات العائد التراكمي 98% و التي تستمر لمدة 7 سنوات تبدأ فئة شرائها من 100 جنيه.

هذا يعني أنه عند قيام أحد العملاء باستثمار مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادات التي تصل مدتها 10 سنوات، فإن المبلغ الذي سيحصل عليه في نهاية المدة هو 290 ألف جنيه، في حين أن استثماره لنفس المبلغ في فئة ال 7 سنوات، فإن المبلغ الذي سوف يحصل عليه هو 198 ألف جنيه.

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البنك الأهلي المصري :

يصل العائد للشهَادات الإدخار التي يمنحها البنك الأهلى المصري إلى 16 إلى 20%، بحيث يكون الشهادات التي مدتها 3 سنوات عائد 16% ويتم تقديم العائد كل فترة شهر، في حين الشهادة التي مدتها سنة ونصف يصل عائدها إلى 20% و الذي يتم تقديمه كل فترة ثلاثة شهور.

أي أنه في حالة استثمار مبلغ 100 ألف جنيه، حالة إذا كانت الفائدة 20%، فإنّ الربح يصل إلى 20 ألف جنيه في العام الواحد، في حين إذا كانت الفائدة 13% فإن الربح يكون 16 ألف جنيه.

بنك مصر:

يصل عائد الشهادة التي يقدمها بنك مصر باسم شهادة طلعت حرب إلى 20%، هذا بجانب أن العائد يتم منحه كل فترة ثلاثة أشهر، و يمكن شراء الشهادات إبتداء من فئة 1000 جنيه، هذا بالإضافة إلى شهادات القمة التي وصل عائدها إلى 16 % حيث يتم منحه بشكل شهري، و يمكن شراء شهادات القمة ابتداء من فئة 1000 جنيه.

بنك الاستثمار العربي:

تبلغ مدة الشهادات التي يقدمها بنك الاستثمار العربي 3 سنوات، و يصل العائد منها إلى 12.5%، و الذي يتم تقديمه كل شهر، هذا بجانب الشهادات التي تصل مدتها 5 سنوات و العائد الشهري لها 13%، حيث يبدأ الشراء من مبلغ 1000 جنيه لتلك الشهادة وعند الحصول على العائد في نهاية السنة تكون النسبة 13.25%.

بنك القاهرة:

تصل مدة الشهادات التي يقدمها بنك القاهرة إلى 7 سنوات، و العائد التراكمي الخاص بها بنسبة 59.5%، و يمكن شراء تلك الشهادات إبتداء من فئة 1000 جنيه.

بنك البركة مصر:

تمنح الشهادات التي يقدمها بنك البركة في مصر ابتداء من مبلغ 1000 جنيه و تكون مدتها 7 سنوات و يصل العائد التراكمي الذي يمنحه البنك في نهاية المدة إلى 86.8%.

البنك التجاري الدولي CIB :

تصل مدة الشهادات التي يقدمها البنك التجاري الدولي إلى 5 سنوات، و التي تكون بعائد يصل إلى 45.75%، أما بالنسبة للشهادات التي يقدمها البنك بمدة تصل إلى 3 سنوات، فإن العائد الذي يقدمه البنك لتلك الشهادات يصل إلى 27.15%، و يمكن شراء تلك الشهادات التي يقدمها البنك ابتداء من مبلغ 5 آلاف جنيه.

البنك العربي الإفريقي الدولي:

ثاني أفضل عائد تراكمي يقدمه البنك العربي الإفريقي الدولي من خلال شهادات ” أميرالد”، و التي تصل نسبتها إلى 185% وذلك بالنسبة للشهادات التي تصل مدتها إلى 9 سنوات، و يمكن شراء الشهادات إبتداء من فئة 1000 جنيه، هذا بجانب شهادة ال 8 سنوات التي يمنحها البنك بعائد 150% و يمكن الحصول على العائد السنوي بنسبة 12.31%.

أي أنه في حالة استثمار مبلغ 100 ألف جنيه يمكن في نهاية ال9 سنوات الأولى الحصول على مبلغ 286 جنيه، و في نهاية ال 8 سنوات يمكن الحصول على مبلغ 250 ألف جنيه.