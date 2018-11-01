أعلي شهادات الإدخار عائداً في البنوك المصرية : أفضل فوائد شهادات الإدخار بعد خفض اسعار الفائدة

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تفاصيل أعلى عائد شهادات ادخارية في البنوك بعد خفض الفائدة وشهادات ادخار البنك الأهلي المصري البلاتينية الشهرية وذلك بعد قيام العديد من البنوك المصرية بتخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي على الإقراض والإيداع بشهادات متغيرة في كافة البنوك الحكومية والخاصة، كما نعرض فوائد شهادات بنك مصر وشهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الشهري بعد كثرة الاستعلام عن شهادات البنك الاهلي المصري.

شهادة بنك الاستثمار القومي

يقدم بنك الاستثمار القومي ، شهادة الاستثمار (ب) بعائد تبلغ نسبته 15.25% ، كما يبلغ آجالها 3 سنوات ، ويصرف عائد الشهادة كل 3 أشهر ، بينما يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 500 جنيه مصري ، ومضاعفاتها.

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وكذلك يقدم بنك الاستثمار القومي ، شهادة الاستثمار (ب) بعائد تبلغ نسبته 15.75% ، وهي أعلى نسبة العائد على مستوى الجهاز المصرفي المصري ، حيث يبلغ آجالها عام واحد ، ويصرف العائد شهريا ، وتُباع الشهادة في فروع البنك الأهلي المصري ، نظرا لعدم امتلاك بنك الاستثمار القومي أي فروع له في مصر.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري ، شهادة ادخارية ذات آجال 3 سنوات تحت اسم “البلاتينية” ، وذلك بمعدل فائدة تتراوح نسبته بين 15.25% ويصرف العائد كل 3 أشهر ، أو 15% على أن يتم صرف العائد شهريا ، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

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تفاصيل شهادة بنك مصر

يبيع بنك مصر شهادة ادخارية تحت اسم “القمة” ، ذات آجال 3 سنوات ، وذلك بمعدل فائدة تبلغ نسبته 15% ، ويصرف عائد الشهادة شهريا ، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة بنك الإسكندرية

يبيع بنك الإسكندرية شهادة ادخارية ، بفائدة تبلغ نسبتها 14% ، حيث يتم صرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات ، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة بنك SAIB

يبيع بنك SAIB شهادة ادخارية ، بفائدة تبلغ نسبتها 14% سنويا ، حيث يتم صرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات ، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 500 جنيه ، ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة بنك الكويت الوطني

يبيع بنك الكويت الوطني ، شهادة ادخارية بفائدة تبلغ نسبتها 13% تصرف شهريا ، أو بفائدة تبلغ نسبتها 13.25% وتصرف بصورة ربع سنوية ، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه مصري ، ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة بنك القاهرة

يطرح بنك القاهرة شهادة ادخارية “البريمو” ، بفائدة تبلغ نسبتها 12.5% ، حيث يتم صرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات ، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

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تفاصيل شهادة البنك العربي الإفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي ، شهادة ادخارية “أميرالد” بفائدة تتراوح نسبتها بين 11.75% حيث يتم صرف العائد شهريا ، أو فائدة تبلغ نسبتها 11.875% ويتم صرف العائد بشكل ربع سنوي ، أو بفائدة تبلغ نسبتها 12.125% ، وتصرف كل نصف عام ، أو بفائدة تبلغ نسبتها 12.5% وتصرف سنويا ، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة البنك التجارى الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي ، شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات ، حيث تتراوح نسبة الفائدة بين 10.5% ويتم صرف العائد شهريا ، أو بنسبة فائدة تبلغ 11% ويتم صرف العائد خلال 3 أشهر، أو بفائدة تبلغ نسبتها 11.25% ، ويتم صرف العائد كل نصف سنة ، أو بفائدة تبلغ نسبتها 11.5% ويتم صرف العائد سنويا ، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه ومضاعفاتها .