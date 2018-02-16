اعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر بعد خفض الفائدة وإلغاء شهادات الـ20%

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شهادات ادخار بنك مصر بعد خفض الفائدة، حيث تابع فريق مصر 365 التصريحات التي أعلن عنها رئيس بنك مصر محمد الإتربي عن القرار الصادر عن إدارة البنك بالغاء شهادات الادخار ذات الفائدة 20%، وطرح شهادة جديدة بعوائد تصل إلى 17% لمدة عام على أن يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر.

وأعلن محمد الإتربي عن قرار إدارة بنك مصر بإلغاء شهادات الادخار ذات عائد 16% وإصدار شهادة جديدة بعائد 15% مدتها 3 سنوات على أن يتم صرف العائد كل شهر.

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وقد أعلن البنك المركزي المصري مساء يوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2018 بعد انعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك نظراً للتأثيرات الإيجابية للسياسات المالية والنقدية داخل الدولة المصرية فقد قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بنسبة 1% لتصبح 18,25%، و18,75%، و17,75%، كما تم خفض سعر الائتمان بمقدار 1% ليسجل 18,25%.

وقد أعلن البنك المركزي المصري في بيان له عن انتهاجه سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن.

وأعلن البنك المركزي المصري أنه قد صرح خلال شهر مايو السابق لعام 2017 لأول مرة في تاريخه عن معدلات التضخم الاقتصادية المستهدفة وتوقيت تحقيقها وهي نسبة 13%.

وأضاف البنك المركزي المصري أن بيانات التضخم الاقتصادي الأخيرة أكدت على نجاح السياسة المالية والنقدية في العمل على احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجلت معدلات التضخم الشهري معدلات منخفضة على الرغم من تأثر بعض الخدمات والسلع المحددة من الناحية الإدارية.

وقد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، وأضافت اللجنة أن هذه القرار يتسق مع ما تم تحقيقه من معدلات التضخم الاقتصادي المستهدفة إلى جانب استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

تفاصيل شهادة الملك ذات عائد 17%

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المميزات المشتركة التي تتمتع بها شهادات إدخار بنك مصر:

1- شهادة الإدخار في بنك مصر إسمية، ويمكن للعميل الشراء بأسماء أخرى.

2- يسمح بنك مصر للعملاء بشراء شهادات بدون حد اقصى.

3- يمكن شراء الشهادات وصرف العائد المادي من أى فرع من فروع البنك.

4- شهادات الإدخار والعائد المادي عليها تكون معفاة من ضريبة الدخل بالنسبة للأشخاص العاديين.

5- يمكن شراء شهادات إدخار مشتركة، أي تحمل أسماء أكثر من شخص.

6- يتم تجديد الشهادة فى تاريخ الاستحقاق تلقائياً إذا لم يقدم العميل طلبا بعدم التجديد

7- يمكن حفظ الشهادة بمقر البنك ويتم اضافة العائد إلى حساب العميل سواء كان حساب “الجاري، التوفير، الخاص” دون دفع أي مصاريف إضافية.

8- يسمح بتوكيل الغير فى صرف العائد أو صرف قيمة الشهادة حسب رغبة العميل.

9- يسمح البنك بسحب قرض بضمانها بشروط ميسرة وفقاً للقواعد البنكية المقررة.