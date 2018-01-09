تعرف على أعلى شهادات الادخار عائداً في بنك مصر: شهادة طلعت حرب بأعلي عائد

Advertisements

أعلن بنك مصر عن مجموعة جديدة من شهادات الإدخار، التي تمتاز عدد كبيرة من المزايا التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع المصري، وتختلف شهادات الإدخار التي يوفرها بنك مصر من حيث الفترة الزمنية والقيمة المالية، كما يوفر البنك شهادات إدخار بالعملة المصرية أو العملات الأجنبية، وإليكم في هذا التقرير أهم الشهادات من حيث العائد المادي والامتيازات التي يقدمها البنك لعملائه على شهادات الإدخار.

المميزات المشتركة التي تتمتع بها شهادات إدخار بنك مصر:

1- شهادة الإدخار في بنك مصر إسمية، ويمكن للعميل الشراء بأسماء أخرى.

2- يسمح بنك مصر للعملاء بشراء شهادات بدون حد اقصى.

3- يمكن شراء الشهادات وصرف العائد المادي من أى فرع من فروع البنك.

4- شهادات الإدخار والعائد المادي عليها تكون معفاة من ضريبة الدخل بالنسبة للأشخاص العاديين.

5- يمكن شراء شهادات إدخار مشتركة، أي تحمل أسماء أكثر من شخص.

6- يتم تجديد الشهادة فى تاريخ الاستحقاق تلقائياً إذا لم يقدم العميل طلبا بعدم التجديد

7- يمكن حفظ الشهادة بمقر البنك ويتم اضافة العائد إلى حساب العميل سواء كان حساب “الجاري، التوفير، الخاص” دون دفع أي مصاريف إضافية.

8- يسمح بتوكيل الغير فى صرف العائد أو صرف قيمة الشهادة حسب رغبة العميل.

9- يسمح البنك بسحب قرض بضمانها بشروط ميسرة وفقاً للقواعد البنكية المقررة.

Advertisements

أهم شهادات الإدخار التي يقدمها بنك مصر من حيث العائد المادي:

أولا شهادة طلعت حرب:

يقدم بنك مصر لعملائه شهادة إدخار طلعت حرب، وهي تعد واحدة من أفضل الشهادات التي يوفرها البنك، حيث تقدم شهادة طلعت حرب أعلى عائد سنوي، فالعائد المادي يصرف كل ثلاثة أشهر، تبلغ نسبة العائد للشهادة 20% سنوياً، ويبدأ عائد الشهادة ابتداءا من اليوم التالي لشراء الشهادة، وإليكم المزايا الخاصة بالشهادة:

1- يوفر البنك الشهادة للعملاء سواء كانوا بالغين أو قصر.

2- عائد الشهادة ثابت لا يتغير طوال مدة الشهادة.

3- مدة شهادة الإدخار 18 شهر فقط.

4- قيمة شراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

5- يقدم البنك قروض بضمان الشهادة.

6- يسمح البنك بصرف عائد الشهادة عبر بطاقة الخصم الفوري.

7- يسمح البنك باسترداد قيمة الشهادة بعد 3 أشهر من تاريخ الشراء.

Advertisements

ثانيا شهادة القمة:

أعلن بنك مصر عن شهادة إدخار جديدة ويطلق عليها شهادة القمة، حيث أنها أعلى شهادات الإدخار من حيث العائد المادي الشهري، ويبدأ العائد من اليوم التالي على شراء الشهادة من البنك، تقدم شهادة القمة التي يصدرها بنك مصر فائدة 12.5% سنويا، ورفع بنك مصر العائد المادي على “شهادة القمة” ليصل إلى 16%، وهذه أهم الميزات التي تتمتع بها شهادة القمة:

1- يوفر البنك الشهادة للعملاء سواء كانوا بالغين أو قصر.

2- عائد الشهادة ثابت لا يتغير طوال مدة الشهادة.

3- مدة شهادة الإدخار 3 سنوات فقط.

4- يسمح البنك بصرف عائد الشهادة عبر بطاقة الخصم الفوري.

5- قيمة شراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

6- يقدم البنك قروض بضمان الشهادة.

7- يسمح البنك باسترداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء.

ثالثا شهادة التميز:

شهادة إدخار التميز التي يوفرها بنك مصر، تعتبر أفضل شهادة إدخار من حيث العائد المادي المتميز الذي توفرة الشهادة للعملاء، خاصة وأن هذا العائد متوفر بالعملة المحلية الجنيه المصري، ويصرف هذا العائد كل 3 أشهر من تاريخ اليوم التالي للشراء، وتبلغ نسبة العائد طوال مدة الشهادة 11.5%، وإليكم أفضل المميزات التي تتمتع بها شهادة التميز:

1- تتوفر الشهادة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

2- عائد الشهادة ثابت لا يتغير طوال مدة الشهادة.

3- مدة شهادة الإدخار 3 سنوات فقط.

4- يسمح البنك بصرف عائد الشهادة عبر بطاقة الدفع المجانية.

5- قيمة شراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

6- يقدم البنك قروض بضمان الشهادة.

7- يسمح البنك باسترداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء.

شهادات الادخار الخمسية ذات العائد السنوى:

واحدة من أهم شهادات الإدخار التي يوفرها بنك مصر لعملائه، وهى شهادة إدخار ذات عائد سنوي، وإليكم أهم مميزاتها:

1- مدة الشهادة 5 سنوات قابلة للتجديد.

2- قيمة شراء الشهادة 1000، 5000، 10000 جنيه مصري.

3- تاريخ الشراء هو نفس تاريخ الإصدار، ومنه يتم احتساب تاريخ صرف العائد المادي.

4- يسمح البنك باسترداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء.

5- إذا تم استرداد الشهادة بعد فترة ال6 أشهر، وقبل الموعد المحدد لاستحقاق صرف عائد الشهادة يتم حساب العائد المسترد، حسب المعدلات المقررة بالبنك، ويتم خصم المبلغ الذي تم صرفه مسبقا بالزيادة.

شهادات الادخار ذات العائد الشهرى لمدة 5 سنوات:

واحدة من أهم شهادات الإدخار التي يوفرها بنك مصر لعملائه، وهى شهادة إدخار ذات عائد شهري، وإليكم أهم مميزاتها:

1- مدة الشهادة 5 سنوات تبدأ من تاريخ الشراء.

2- قيمة شراء الشهادة 1200، 6000، 12000 جنيه مصري.

3- تاريخ الشراء هو نفس تاريخ الإصدار، ومنه يتم احتساب تاريخ صرف العائد المادي.

4- يسمح البنك باسترداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

5- إذا تم استرداد الشهادة بعد فترة ال6 أشهر، وقبل الموعد المحدد لاستحقاق صرف عائد الشهادةة يتم حساب العائد المسترد، حسب المعدلات المقررة بالبنك، ويتم خصم المبلغ الذي تم صرفه مسبقا بالزيادة.