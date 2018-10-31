تفاصيل أعلى عائد شهادات ادخارية في البنوك المصرية وفوائد شهادات ادخار بنك مصر وشهادات البنك الأهلي

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تفاصيل أعلى عائد شهادات ادخارية في البنوك بعد خفض الفائدة وشهادات ادخار البنك الأهلي المصري البلاتينية الشهرية وذلك بعد قيام العديد من البنوك المصرية بتخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي على الإقراض والإيداع بشهادات متغيرة في كافة البنوك الحكومية والخاصة، كما نعرض فوائد شهادات بنك مصر وشهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الشهري بعد كثرة الاستعلام عن شهادات البنك الاهلي المصري.

وتعد أسعار الفائد على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت ، أحد الأهداف التي تتنافس البنوك عليها لجذب مدخرات العملاء ، حيث تختلف معدلات الفائدة من بنك لآخر ، وذلك بحسب سياسة كل بنك ، ونوعية العملاء التي تستهدفها البنوك ، فضلا عن مستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك ، وكذلك أعباء التكلفة التشغيلية للأموال ، وأشياء أخرى.

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الشهادات الادخارية ذات الـ3 سنوات ، هي الأكثر إقبالا ورواجا بين العملاء ، وذلك بسبب ارتفاع نسبة العائد المقدم عليها ، بالمقارنة بالشهادات الأخرى ذات آجال عام واحد ، أو 5 أو 7 سنوات ، إضافة إلى أن البنوك تمنح مزايا على بيع الشهادات الادخارية أمام عملائها ، ومن بين هذه المزايا ، السماح بالاقتراض بضمان الشهادة ، لشراء سيارة أو قرض شخصي أو سلع معمرة وغيرها ، كما تتيح الفرصة كذلك أمام العملاء ، لاسترداد أصل الشهادة قبل انتهاء آجالها ، شرط مرور 6 أشهر على شراء الشهادة.

والأوراق المطلوبة لشراء الشهادة في جميع البنوك واحدة ، وهي «صورة بطاقة الرقم القومي سارية ، إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر لفتح حساب توفير في البنك بهدف إضافة عائد الشهادة ، وشهادة إثبات دخل حال عدم تدوين الوظيفة على الرقم القومي ، وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري».

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت ، والتي يبلغ آجالها 3 سنوات ، ويرصد كذلك الحد الأدنى لشراء الشهادة في أهم 11 بنكا ، في الجهاز المصرفي بالترتيب ، وذلك حسب الفائدة الأعلى ، وهي كما يلي:

أسعار الفائدة على الشهادات الثابتة لمدة 3 سنوات في البنوك.

تفاصيل شهادة بنك الاستثمار القومي

يقدم بنك الاستثمار القومي ، شهادة الاستثمار (ب) بعائد تبلغ نسبته 15.25% ، كما يبلغ آجالها 3 سنوات ، ويصرف عائد الشهادة كل 3 أشهر ، بينما يبدأ الحد الادنى لشراء الشهادة من 500 جنيه مصري ، ومضاعفاتها.

وكذلك يقدم بنك الاستثمار القومي ، شهادة الاستثمار (ب) بعائد تبلغ نسبته 15.75% ، وهي أعلى نسبة لعائد على مستوى الجهاز المصرفي المصري ، حيث يبلغ آجالها عام واحد ، ويصرف العائد شهريا ، وتُباع الشهادة في فروع البنك الأهلي المصري ، نظرا لعدم امتلاك بنك الاستثمار القومي أي فروع له في مصر.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري ، شهادة ادخارية ذات آجال 3 سنوات تحت اسم “البلاتينية” ، وذلك بمعدل فائدة تتراوح نسبته بين 15.25% واصرف العائد كل 3 أشهر ، أو 15% على أن يتم صرف العائد شهريا ، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

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تفاصيل شهادة بنك مصر

يبيع بنك مصر شهادة ادخارية تحت اسم “القمة” ، ذات آجال 3 سنوات ، وذلك بمعدل فائدة تبلغ نسبته 15% ، ويصرف عائد الشهادة شهريا ، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة بنك الإسكندرية

يبيع بنك الإسكندرية شهادة ادخارية ، بفائدة تبلغ نسبتها 14% ، حيث يتم صرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات ، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة بنك SAIB

يبيع بنك SAIB شهادة ادخارية ، بفائدة تبلغ نسبتها 14% سنويا ، حيث يتم صرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات ، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 500 جنيه ، ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة بنك الكويت الوطني

يبيع بنك الكويت الوطني ، شهادة ادخارية بفائدة تبلغ نسبتها 13% تصرف شهريا ، أو بفائدة تبلغ نسبتها 13.25% وتصرف بصورة ربع سنوية ، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه مصري ، ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة بنك القاهرة

يطرح بنك القاهرة شهادة ادخارية “البريمو” ، بفائدة تبلغ نسبتها 12.5% ، حيث يتم صرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات ، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

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تفاصيل شهادة البنك العربي الإفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي ، شهادة ادخارية “أميرالد” بفائدة تتراوح نسبتها بين 11.75% حيث يتم صرف العائد شهريا ، أو فائدة تبلغ نسبتها 11.875% ويتم صرف العائد بشكل ربع سنوي ، أو بفائدة تبلغ نسبتها 12.125% ، وتصرف كل نصف عام ، أو بفائدة تبلغ نسبتها 12.5% وتصرف سنويا ، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة بنك إتش إس بي سي HSBC

يقدم بنك إتش إس بي سي ، شهادة ادخارية بفائدة 12.5% سنويا، حيث يتم صرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات ، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، من 10 آلاف جنيه مصري ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة البنك التجارى الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي ، شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات ، حيث تتراوح نسبة الفائدة بين 10.5% ويتم صرف العائد شهريا ، أو بنسبة فائدة تبلغ 11% ويتم صرف العائد خلال 3 أشهر، أو بفائدة تبلغ نسبتها 11.25% ، ويتم صرف العائد كل نصف سنة ، أو بفائدة تبلغ نسبتها 11.5% ويتم صرف العائد سنويا ، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه ومضاعفاتها .

تفاصيل شهادة بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني ، شهادة ادخارية بنسبة فائدة 11% ، حيث يتم صرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات ، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، من 5 آلاف جنيه مصري ومضاعفاتها.