شهادات ادخار البنك الأهلي المصري: الشهادة البلاتينية بأعلي بعائد 20%

أسعار الفائدة علي شهادات ادخار البنك الأهلي المصري، وذلك بعد أن قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادات بنكية جديدة بأعلى معدل ربح وأكثر عائد من كل البنوك المصرية الأخرى ، جاء ذلك بعد أن تقرر تغيير سعر العائد على شهادات الاستثمار والمميزة بالعائد الدوري من الفئة “ب” إلى 16.25%، ويصل عمر هذه الشهادات إلى ثلاثة أعوام .
وكان الدافع وراء إصدار هذه الشهادات هو سعى الجمهور الآن للبحث عن البنوك التي تعطي لعملائها أكثر عائد على شهادات الادخار فى ظل تقليل قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف وهو أحد القرارات الهامة التي أصدرها البنك المركزي لإيقاف عملية بيع وشراء الدولار عبر السوق السوداء والدفع به داخل الجهاز المصرفي للدولة، لتظل قيمة سعر الجنيه متأثرة بمتغيرات العرض والطلب بدون أن تدخل الدولة ..
وفى ظل هذا القرار أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح الشهادة البلاتينية بعائد من 16 إلى 20%، وهو أعلى عائد وفائدة في تاريخ البنوك المصرية، وهو ما يهدف لتحفيز الجمهور على الادخار بالعملة المحلية الجنيه، ويتم حساب عائد هذه الشهادة من اليوم التالي لشرائها ويبدأ صرف العائد بشكل دوري شهرياً ، بالإضافة إلى إصدار شهادات أخرى بأجل سنة ونصف و عائد سنوي 20% ويتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر أي أنه يصرف بشكل ربع سنوي.
الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي بأعلي بعائد 20%
يصل عمر هذه الشهادة لعام ونصف “18 شهر”، وأقل قيمة لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصرف عائدها كل ثلاث أشهر، ولا يسمح بكسرها إلا بعد مرور ثلاث أشهر،وبعد انتهاء العام والنصف يستطيع العميل أن يسترد قيمة الشهادة كاملة ، ويسمح البنك الأهلي المصري بالاقتراض في حدود نسبة 75% من قيمة الشهادة،بالإضافة لكونها ضامن لإصدار بطاقة ائتمانية.
الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي بعائد 16%
تتميز هذه الشهادة بقيمة العائد عليها ، مدتها 36 شهر وهو ما يعادل ثلاثة سنوات، ويستطيع صاحب الشهادة أن يصرف عائدها شهرياً ،ويحسب العائد من اليوم التالي لشرائها ، وأقل قيمة لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن لصاحب الشهادة أن يقوم بكسرها إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها، ويستطيع بعد ذلك استرداد قيمة الشهادة بالكامل بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات .
وجدير بالذكر أن الشهادات البلاتينية الجديدة ذو العائد 20% قد لاقت استحسان وإقبال بعدد كبير جداً من العملاء في كل فروع البنك الأهلي بمختلف فروعه داخل المحافظات، مما دفع البنك الأهلي المصري لإصدار قراراً بعمل شهادات ادخارية بعائد 16% لمدة 3 سنوات يصرف عائدها بشكل دوري شهرياً، وعدد آخر من الشهادات لمدة سنة ونصف ويصرف عائدها بشكل ربع سنوي بعائد 20%.
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أسعار الفائدة علي شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بعد رفع سعر الفائدة
|اسم الوعاء
|سعر الشراء
|الفائدة علي حساب التوفير الشهري
|11.4 %
|الفائدة علي حساب التوفير الربع سنوي
|11.6 %
|الفائدة علي حساب التوفير النصف سنوي
|11.8 %
|الفائدة علي حساب التوفير السنوي
|12 %
|الفائدة علي حساب ادخار المعاش
|12 %
|حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز
|12 %
|شهادات ادخار البنك الأهلي للشركات (3 سنوات ) شهرى
|8.65 %
|شهادات ادخار البنك الأهلي للشركات (3 سنوات ) ربع سنوي
|8.70 %
|المجموعة ” أ ” ذات العائد المجمع الممنوح
|10.75 %
|شهادات ادخار ذات العائد الشهرى المتغير
|13.5 %
|الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري
|15 %
|الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي
|16.25 %
|المجموعة ” ب ” ذات العائد الدوري الممنوح
|16.25 %
|شهادات ادخار البنك الأهلي للشركات (3 سنوات ) نصف سنوي
|8.80 %
|حساب توفير المستقبل عائد شهرى
|11.25 %
|حساب توفير المستقبل عائد ربع سنوي
|11.4 %
|حساب توفير المستقبل عائد نصف سنوي
|11.55 %
|حساب توفير المستقبل عائد سنوي
|11.75 %
|شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية الشهرية
|16 %
|شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية 18 شهر
|20 %
|المجموعة ” ب ” للأفراد الطبيعيين
|20 %
|شهادات ادخار البنك الأهلي للشركات (3 سنوات) سنوي
|9 %
|شهادات ادخار البنك الأهلي للشركات (5 سنوات) عائد شهرى
|9.10 %
|شهادات ادخار البنك الأهلي للشركات (5 سنوات) عائد ربع سنوي
|9.15 %
|شهادات ادخار البنك الأهلي للشركات (5 سنوات) عائد نصف سنوي
|9.30 %
|شهادات ادخار البنك الأهلي للشركات (5 سنوات) عائد سنوي
|9.50 %
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