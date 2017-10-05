شهادات ادخار البنك الأهلي المصري: الشهادة البلاتينية بأعلي بعائد 20%

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أسعار الفائدة علي شهادات ادخار البنك الأهلي المصري، وذلك بعد أن قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادات بنكية جديدة بأعلى معدل ربح وأكثر عائد من كل البنوك المصرية الأخرى ، جاء ذلك بعد أن تقرر تغيير سعر العائد على شهادات الاستثمار والمميزة بالعائد الدوري من الفئة “ب” إلى 16.25%، ويصل عمر هذه الشهادات إلى ثلاثة أعوام .

وكان الدافع وراء إصدار هذه الشهادات هو سعى الجمهور الآن للبحث عن البنوك التي تعطي لعملائها أكثر عائد على شهادات الادخار فى ظل تقليل قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف وهو أحد القرارات الهامة التي أصدرها البنك المركزي لإيقاف عملية بيع وشراء الدولار عبر السوق السوداء والدفع به داخل الجهاز المصرفي للدولة، لتظل قيمة سعر الجنيه متأثرة بمتغيرات العرض والطلب بدون أن تدخل الدولة ..

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وفى ظل هذا القرار أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح الشهادة البلاتينية بعائد من 16 إلى 20%، وهو أعلى عائد وفائدة في تاريخ البنوك المصرية، وهو ما يهدف لتحفيز الجمهور على الادخار بالعملة المحلية الجنيه، ويتم حساب عائد هذه الشهادة من اليوم التالي لشرائها ويبدأ صرف العائد بشكل دوري شهرياً ، بالإضافة إلى إصدار شهادات أخرى بأجل سنة ونصف و عائد سنوي 20% ويتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر أي أنه يصرف بشكل ربع سنوي.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي بأعلي بعائد 20%

يصل عمر هذه الشهادة لعام ونصف “18 شهر”، وأقل قيمة لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصرف عائدها كل ثلاث أشهر، ولا يسمح بكسرها إلا بعد مرور ثلاث أشهر،وبعد انتهاء العام والنصف يستطيع العميل أن يسترد قيمة الشهادة كاملة ، ويسمح البنك الأهلي المصري بالاقتراض في حدود نسبة 75% من قيمة الشهادة،بالإضافة لكونها ضامن لإصدار بطاقة ائتمانية.

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الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي بعائد 16%

تتميز هذه الشهادة بقيمة العائد عليها ، مدتها 36 شهر وهو ما يعادل ثلاثة سنوات، ويستطيع صاحب الشهادة أن يصرف عائدها شهرياً ،ويحسب العائد من اليوم التالي لشرائها ، وأقل قيمة لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن لصاحب الشهادة أن يقوم بكسرها إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها، ويستطيع بعد ذلك استرداد قيمة الشهادة بالكامل بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات .

وجدير بالذكر أن الشهادات البلاتينية الجديدة ذو العائد 20% قد لاقت استحسان وإقبال بعدد كبير جداً من العملاء في كل فروع البنك الأهلي بمختلف فروعه داخل المحافظات، مما دفع البنك الأهلي المصري لإصدار قراراً بعمل شهادات ادخارية بعائد 16% لمدة 3 سنوات يصرف عائدها بشكل دوري شهرياً، وعدد آخر من الشهادات لمدة سنة ونصف ويصرف عائدها بشكل ربع سنوي بعائد 20%.

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