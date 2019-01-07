تفاصيل أعلى عائد شهادات ادخارية في البنوك المصرية وفوائد شهادات ادخار بنك مصر وشهادات البنك الأهلي 2019

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تفاصيل أعلى عائد شهادات ادخارية في البنوك بعد خفض الفائدة وشهادات ادخار البنك الأهلي المصري البلاتينية الشهرية وذلك بعد قيام العديد من البنوك المصرية بتخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي على الإقراض والإيداع بشهادات متغيرة في كافة البنوك الحكومية والخاصة، حيث تصدر البنوك المصرية شهادات استثمار لخدمة عملائها ، ومن بين شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك ، شهادات البنك الأهلي ، وشهادات بنك مصر ، وشهادة الاستثمار تثبت حق صاحبها في المبلغ الذي أودعه في البنك ، وشهادة الاستثمار تخضع لنظام القرض ، وقوانين أخرى خاصة بالشهادة.

وتعد أسعار الفائد على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت ، أحد الأهداف التي تتنافس البنوك عليها لجذب مدخرات العملاء ، حيث تختلف معدلات الفائدة من بنك لآخر ، وذلك بحسب سياسة كل بنك ، ونوعية العملاء التي تستهدفها البنوك ، فضلا عن مستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك ، وكذلك أعباء التكلفة التشغيلية للأموال ، وأشياء أخرى.

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الشهادات الادخارية ذات الـ3 سنوات ، هي الأكثر إقبالا ورواجا بين العملاء ، وذلك بسبب ارتفاع نسبة العائد المقدم عليها ، بالمقارنة بالشهادات الأخرى ذات آجال عام واحد ، أو 5 أو 7 سنوات ، إضافة إلى أن البنوك تمنح مزايا على بيع الشهادات الادخارية أمام عملائها ، ومن بين هذه المزايا ، السماح بالاقتراض بضمان الشهادة ، لشراء سيارة أو قرض شخصي أو سلع معمرة وغيرها ، كما تتيح الفرصة كذلك أمام العملاء ، لاسترداد أصل الشهادة قبل انتهاء آجالها ، شرط مرور 6 أشهر على شراء الشهادة.

وتنقسم شهادات الاستثمار في البنوك إلى أكثر من نوع ، وهي «شهادة ذات قيمة متميزة ، وشهادة ذات عائد جار ، وشهادة ذات جوائز» ، فضلا عن الشهادات الثلاثية ذات عائد نصف السنوي ، الشهادات الخمسية ذات عائد سنوي ، شهادات ذات عائد سنوي لمدة 5 سنوات ، شهادات ذات عائد شهري لمدة 7 سنوات ، شهادات ذات عائد «شهري/ ربع سنوي/ نصف سنوي» متغير لمدة 3 سنوات ، شهادات التميز ، شهادات الخير ، شهادات الضمان ، الشهادات الدولارية ، الشهادات الإسترلينية ، شهادات اليورو ، شهادات الخير الدولارية ، شهادات المعاملات الإسلامية ذات العائد الربع سنوي ، شهادات المعاملات الإسلامية ذات العائد الشهري ، وشهادات الخير للمعاملات الإسلامية ذات عائد شهري وربع سنوي ، ويمكن للعملاء الحصول على شهادات البنك الأهلي وشهادات بنك مصر ، عن طريق زيارة البنك وطلب الشهادة من الموظف المختص.

وشهادات البنك الأهلي وشهادات بنك مصر لها العديد من المزايا ، من بينها أن الشهادة إسمية ويمكن شراؤها بأسماء الغير ومن دون حد أقصى ، كما يمكن لصاحبها صرف العائد من أي فرع من فروع البنوك ، فضلا عن أن الشهادة وعائدها معفاة من الضرائب على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، كذلك يمكن شراء شهادات مشتركة باسم أكثر من شخص ، وتُجدد شهادات الاستثمار في تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائي ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد ، ويمكن حفظ شهادة الاستثمار لدى البنك وإضافة عائدها لحساب العميل ، سواء كان جارٍ أو توفير أو خاص من دون مصروفات ، وأيضا يمكن توكيل الغير لصرف العائد أو صرف قيمة الشهادة أو أيهما حسب رغبة العميل ، وكذلك يمكن الاقتراض بضمان شهادة الاسثمار بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

الأوراق المطلوبة لشراء الشهادة في جميع البنوك واحدة ، وهي «صورة بطاقة الرقم القومي سارية ، إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر لفتح حساب توفير في البنك بهدف إضافة عائد الشهادة ، وشهادة إثبات دخل حال عدم تدوين الوظيفة على الرقم القومي ، وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري».

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت ، والتي يبلغ آجالها 3 سنوات ، ويرصد كذلك الحد الأدنى لشراء الشهادة في أهم 11 بنكا ، في الجهاز المصرفي بالترتيب ، وذلك حسب الفائدة الأعلى ، وهي كما يلي:

أسعار الفائدة على الشهادات الثابتة لمدة 3 سنوات في البنوك.

تفاصيل شهادة بنك الاستثمار القومي

يقدم بنك الاستثمار القومي ، شهادة الاستثمار (ب) بعائد تبلغ نسبته 15.25% ، كما يبلغ آجالها 3 سنوات ، ويصرف عائد الشهادة كل 3 أشهر ، بينما يبدأ الحد الادنى لشراء الشهادة من 500 جنيه مصري ، ومضاعفاتها.

وكذلك يقدم بنك الاستثمار القومي ، شهادة الاستثمار (ب) بعائد تبلغ نسبته 15.75% ، وهي أعلى نسبة لعائد على مستوى الجهاز المصرفي المصري ، حيث يبلغ آجالها عام واحد ، ويصرف العائد شهريا ، وتُباع الشهادة في فروع البنك الأهلي المصري ، نظرا لعدم امتلاك بنك الاستثمار القومي أي فروع له في مصر.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري ، شهادة ادخارية ذات آجال 3 سنوات تحت إسم الشهادة البلاتينية بفائدة ثابتة ، وذلك بمعدل فائدة تتراوح نسبته بين 15.25% واصرف العائد كل 3 أشهر ، أو 15% على أن يتم صرف العائد شهريا ، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

كما يقدم البنك الأهلي المصري شهادة متغيرة العادة بفائدة 17% سنويًا ( أعلى من قيمة سعر الفائدة على الإيداع في البنك المركزي بقيمة 0.25% ) ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

ويقدم البنك الأهلي شهادة استثمار فئة (ب) لآجل عام واحد، بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي، وتبلغ فائدة شهادة (ب) قيمة 15.75% سنويًَا، ويعد هذا العائد أعلى عائد على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، ويصرف العائد شهريًا.

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تفاصيل شهادة بنك مصر

يبيع بنك مصر شهادة ادخارية تحت اسم “القمة” ذات عائد ثابت ، ذات آجال 3 سنوات ، وذلك بمعدل فائدة تبلغ نسبته 15% ، ويصرف عائد الشهادة شهريا ، أو ذات عائد متغير بمعدل فائدة 17% ويصرف العائد كل 3 أشهر، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة بنك الإسكندرية

يبيع بنك الإسكندرية شهادة ادخارية ، بفائدة ثايتة تبلغ نسبتها 12.75% سنويًا في حال صرف العائد شهريًا، أو 13% سنويًا في حال صرف العائد كل 3 أشهر.

كما يقدم بنك الأسكندرية شهادة أليكس برايم متغيرة العائد بفائدة 14.5% في حال صرف العائد شهريًا، أو 14.75% في حال صرف العائد كل 3 أشهر، ويمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته.

تفاصيل شهادة بنك SAIB

يبيع بنك SAIB شهادة ادخارية ، بفائدة تبلغ نسبتها 14% سنويا ، حيث يتم صرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات ، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 5000 جنيه ، ومضاعفاتها.

كما يقدم بنك سايب شهادة ذات عائد متغير بفائدة 16.5% في حال صرف العائد شهريًا، أو 16.75% في حال صرف العائد كل 3 أشهر.

تفاصيل شهادة بنك الكويت الوطني

يبيع بنك الكويت الوطني ، شهادة ادخارية بفائدة متغيرة تبلغ نسبتها 16% تصرف شهريا ، أو بفائدة تبلغ نسبتها 16.25% وتصرف بصورة ربع سنوية ، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة آلف جنيه مصري.

كذلك يوفر البنك شهادة بفائدة ثابتة تتراوح بين 14.75% سنويا تصرف شهريًا ، و15% سنويا مع صرف العائد كل 3 أشهر، شراء الشهادة 5 آلاف جنيه.

تفاصيل شهادة بنك القاهرة

يطرح بنك القاهرة شهادة ادخارية “البريمو” ، بعائد ثابت ذو فائدة تبلغ نسبتها 14% في حال صرف العائد شهريًا، أو 14.10% مع صرف العائد كل 3 أشهر، حيث يتم صرف العائد لمدة 3 سنوات ، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

كما يقدم بنك القاهرة شهادات البريمو بعائد 14.25 سنويًا يصرف كل 6 أشهر.

ويقدم بنك القاهرة شهادة البريمو ستار، بعائد متغير يصرف شهريًا بفائدة سنوية 15.75% ، أي أقل من 1% عن سعر الإيداع بالبنك المركزي المصري.

وأخيرًا، تأتي شهادة البريمو بعائد متغير، ويصرف العائد كل 3 أشهر بفائدة 16%، أي أقل من 0.75% عن سعر الإيداع بالبنك المركزي المصري.

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تفاصيل شهادة البنك العربي الإفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي ، شهادة ادخارية “أميرالد” متغيرة العائد بفائدة تتراوح نسبتها بين 11.75% حيث يتم صرف العائد شهريا ، أو فائدة تبلغ نسبتها 11.875% ويتم صرف العائد بشكل ربع سنوي ، أو بفائدة تبلغ نسبتها 12.125% ، وتصرف كل نصف عام ، أو بفائدة تبلغ نسبتها 12.5% وتصرف سنويا ، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

كما يقدم البنك العربي الإفريقي شهادة تخلط بين العائد الثابت والمتغير، فتمنح فائدة ثابتة لأول عام وتتغير في العام الثاني والثالث حسب سعر الكوريدور (سعر الفائدة بالبنك المركزي)، وتبدأ الفائدة في العام الأول بنسبة 13.5% سنويًا تصرف يوميًا، أو 14% سنويًا تصرف سنويًا، أو 14.125% سنويًا تصرف بشكل ربع سنوي، أو 14.375% سنويًا تصرف بشكل نصف سنوي، أو 15% تصرف بشكل سنوي.

ويقدم البنك أيضًا شهادة أميرالد ذات العائد المتغير بفائدة 15.25% سنويًا في حال صرف العائد شهريًا و 15.5% سنويًا في حال صرف العائد كل 3 أشهر، و 15.75% في حال صرف العائد بشكل نصف سنوي، و 16% في حال صرف العائد بشكل سنوي.

تفاصيل شهادة بنك إتش إس بي سي HSBC

يقدم بنك إتش إس بي سي ، شهادة ادخارية بفائدة 12.5% سنويا، حيث يتم صرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات ، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة ، من 10 آلاف جنيه مصري ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة البنك التجارى الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي ، شهادة ادخارية بعائد ثابت لمدة 3 سنوات ، حيث تتراوح نسبة الفائدة بين 10.5% ويتم صرف العائد شهريا ، أو بنسبة فائدة تبلغ 11% ويتم صرف العائد خلال 3 أشهر، أو بفائدة تبلغ نسبتها 11.25% ، ويتم صرف العائد كل نصف سنة ، أو بفائدة تبلغ نسبتها 11.5% ويتم صرف العائد سنويا ، بينما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة.

كما يقدم البنك شهادة متغيرة العائد بفائدة 15% تصرف شهريًا أو ربع سنوي بنفس العائد، ويمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من 5000 ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني ، شهادة ادخارية بعائد ثابت بنسبة فائدة 11% ، حيث يتم صرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات ، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.

كما يقدم البنك شهادة بعائد متغير بنسبة 15% سنويًا ويصرف العائد شهريًا، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه مصري.

تفاصيل شهادة البنك العربي

يقدم البنك العربي نوعين من الشهادات، النوع الأول شهادة ذات عائد ثابت بفائدة 13% سنويًا، ويصرف العائد يوميًا، كما يقدم شهادة بعائد متغير بفائدة 16.25% سنويًا، ويصرف أيضًا بشكل يومي.

والحد الأدنى لشراء الشهادة من البنك العربي 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف بعد الحد الأدنى.