تعرف على أسعار كعك وبسكويت العيد من حلوانى العبد

Advertisements

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، بدأت العديد من الأسر في عمل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة به تمهيدا لاستقباله وبخاصة انه لم يتبقى على قدومه سوى أقل من أسبوعين، ومع كثرة التساؤلات حول الأسعار الخاصة بـ كعك وبسكويت العيد، حاولنا أن نرصد لكم هذه الأسعار من أشهر حلواني وهو حلواني العبد، وإليكم التفاصيل.

أسعار كعك العيد من حلوانى العبد

قام حلواني العبد بالكشف عن الأسعار الخاصة بالكعك والبسكويت في إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، وقد شهدت الأسعار هذا العام ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأسعار العام الماضي ويأتي هذا الارتفاع تأثرا بارتفاع سعر الخامات ، ويمكن تلخيص هذه الأسعار على هذا النحو التالي:

Advertisements

يصل سعر كيلو كحك ملبن إلى 85 جنيه .

يصل سعر كيلو الكعك السادة إلى 85 جنيه .

يصل سعر كيلو كحك عجمية إلى 85 جنيه .

يصل سعر كيلو كحك عين جمل إلى 120 جنيه .

يصل سعر علبة كحك فسدق 3/4 كيلو إلى 100 جنيه .

يصل سعر علبة كعك مشكل 2 كيلو إلى 175 جنيه.

يصل سعر علبة كحك مشكل 3 كيلو إلى 290.

يصل سعر علبة كحك مشكل 4 كيلو إلى 385 جنيه.

أما بالنسبة للأسعار الخاصة بالبسكويت فتأتى على النحو التالي :

يصل السعر الخاص بعلبه البسكويت السادة 3/4 كيلو إلى 60 جنيه.

يصل السعر الخاص بعلبه البسكويت السادة 1 كيلو الى 75 جنيه.

ويصل السعر الخاص بعلبه البسكويت جوز الهند 3/4 كيلو إلى 60 جنيه .

ويصل السعر الخاص بعلبه البسكويت جوز الهند 1 كيلو الى 75 جنيه.

أما السعر الخاص بعلبه البسكويت الشيكولاته ا كيلو، فيصل إلى 75 جنيه.

يصل السعر الخاص بعلبه البسكويت البرتقال 3/4 كيلو إلى 60 جنيه.

يصل السعر الخاص بعلبة البسكويت البرتقال 1 كيلو إلى 75 جنيه .

وبالنسبة للسعر الخاص بالغربية فيصل سعر علبة الغربية 3/4 كيلو إلى 75 جنيه، أما أسعار البيتي فور فتأتى على النحو التالي:

يصل سعر البتى بالمسكرات 3/4 كيلو الى 85 جنيه.

يصل سعر البتى بالمسكرات 1 كيلو إلى 110 جنيه.