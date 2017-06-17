المالية تطرح أذون خزانة جديدة بداية من غدًا الأحد بقيمة 12.2 مليار جنيه

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صرح البنك المركزى المصرى، أنه سوف يقوم بطرح عدد من أذون الخزانة يوم غدًا الأحد، حيث ورد أن الأذون الجديدة سوف يقوم البنك بطرحها نيابة عن وزارة المالية المصرية، وقد بلغ إجمالي قيمة أذون خزانة المقرر طرحها حوالي 12.2 مليار جنيه مصري، حيث يتوقع أن تبلغ قيمة الطرح الأول التي سوف يقدمها البنك لأذون الخزانة والتي مدتها 91 يومًا، قدرت بمبلغ 6.2 مليار جنيه، وفيما يخص قيمة أذون الخزانة المطروحة والتي من المقرر أن يقدمها البنك سوف تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات جنيه مصري، على أن تكون مدتها لأجل 266 يومًا فقط.

من جهة أخرى، قد ورد أنه من المتوقع فى الفترة الحالية طبقًا لعدد من الإحصائيات أن تصل قيمة العجز الخاصة بقائمة الموازنة العامة للدولة، والمقررة للعام المالي الحالي والتي قد صرحت عنها الحكومة، أن تصل في نهاية العام المالى الجارى بالقائمة إلى حوالي 322 مليار جنيه مصري. جدير بالذكر أن عملية طرح أذون الخزانة في الدولة تتم في العديد من الدول حول العالم، حيث يتم التخطيط لها والتنفيذ عن طريق الاستعانة بالبنك المركزي.

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ويتمثل دور البنك في طرح أذون خزانة بالأسواق، حيث يتم تمويل هذا العجز بالموازنة المالية عن طريق طرح كلاً من أذون الخزانة وسندات خزانة على المواطنين، كما يتم طرح أدوات الدين الحكومية، بواسطة مساعدة البنك المركزي للحكومة بدل من وزارة المالية، كما يتم تمويل هذه الثغرة ايضًا عن طريق المساعدات والمنح التى من الممكن أن تقوم الدول العربية أو الأجنبية بمنحها للدولة أو عن طريق القروض الدولية التي تقوم الحكومة بالعمل عليها.