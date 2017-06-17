ارتفاع السياحة بمعدل 80% يدفع النمو الاقتصادي إلى الصعود مرة أخري

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أشارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، علي أن الربع الثالث من العام المالي 2016-2017 قد شهد ارتفاع ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي، وقد بلغ هذا الارتفاع 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي فقد كان 3.6%، هذا وقد أضافت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في البيان الخاص بها أن مؤشرات الربع الثالث من العام الحالي أن الارتفاع في معدلات النمو كانت نتيجة لبداية ارتفاع مؤشر السياحة بنسبة تخطت 80%، بالإضافة إلى نمو قطاع الاتصالات بنسبة 10.7% وقطاع التشييد والبناء بنسبة تخطت 7.9%.

هذا وقد ارتفع قطاع النقل والتخزين بنسبة 4.4%، والبنوك بنسبة 3.4%، بالإضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة 3.9% وتكرير البترول 3.6% والتأمينات الاجتماعية والتأمين بنسبة 3.5% وتستهدف الحكومة المصرية بمعدل نمو بلغ 4.5% خلال الربع الرابع من العام المالي لكي يتحقق معدل النمو الإجمالي المتوقع لعام بنحو 4%.

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الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشادت أن مساهمة الاستثمار خلال الربع الثالث من العام المالي وقد ارتفعت إلى 1 نقطة في مقابل 0.9 نقطة من نفس الربع الرابع من العام المالي للعام الماضي، وأشادت وزارة التخطيط والمتابعة بصافي التجارة الخارجية فقد بلغت 0.2، بعد مساهمة سلبية بنحو 1.6 نقطة في الربع المناظر، وقد انخفضت مساهمة الاستهلاك في معدل النمو بنحو ثلاث نقاط مقابل 4.4 نقطة ، بالإضافة إلى أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي”سحر نصر” أول اجتماع للجنة إعداد المسودة التنفيذية لقانون الاستثمار اللجنة التي شكلتها وزيرة الاستثمار بعد تكليف من رئيس الوزراء المهندس”شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء.