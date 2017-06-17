إلهامى عجينة يطالب وزارة التموين برفع الدعم بشكل نهائي عن الخبز

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قام عضو مجلس النواب التابع لمحافظة الدقهلية “إلهامى عجينة” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها خلال البيان العاجل الذي تقدم به لرئيس مجلس النواب، الدكتور “على عبد العال”، حيث أكد خلال البيان العاجل الذي قام به، ضياع المليارات من قبل الدولة نتيجة الدعم الذي تقدمه وزارة التموين على رغيف الخبز، حيث وجه هذا البيان إلى السيد وزير التموين “على مصيلحي”.

وأكمل خلال التصريحات التي قام بها، أنه يجب على الدولة أن تقوم في أقرب وقت باتخاذ قرار إلغاء الدعم عن الخبز بشكل كامل، إذ أن هذا الدعم يتسبب في ضياع المليارات على الدولة، و قد أضاف أيضا في نهاية التصريحات التي قام بها أنه يتمنى خلال الفترة القادمة أن يتحول الدعم العيني إلى دعم نقدي.

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كما وأضاف عجينة خلال التصريحات التي قام بها، أن الدعم الخاص بالخبز و الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، يتم سرقته من قبل تجار الدقيق و أصحاب المخابز، حيث يتم بيعه مرة أخرى وفقا للأسعار العادية التي يسير السوق وفقا لها، هذا بجانب أنه من الواجب على الحكومة أن تتخذ قرار فوري بهذا الشأن، وذلك من خلال تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وذلك من خلال إلغاء الدعم المقدم من قبل وزارة التموين على الخبز.

و بالتالي فإن الوزارة سوف تساهم وبشكل كبير جدا في القضاء على السرقات التي تتم، و تقوم بتوصيل الدعم الكامل إلى مستحقيه من المواطنين.