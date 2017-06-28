أسعار ومواصفات مجموعة من أفضل الهواتف المحمولة لعام 2017 بأسعار تبدأ من ألف جنية

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أسعار ومواصفات هواتف 2017، حيث أصبح استخدام الهواتف النقالة في عصرنا الحديث أحد أساسيات التعاملات والاستخدامات التي لا بديل عنها، ونظرًا لما أصبح العالم عليه من انفتاح تكنولوجي تتطور باستمرار عملية إنتاج الهواتف، حيث يتم إضافة المزيد من المميزات التي تسهل من استخدامها وتجعل منها تجربة فريدة وممتعة لدي المستخدمين.

تعد عملية بيع وشراء الهواتف المحمولة داخل الأسواق المصرية أحد أهم التعاملات والتي تنفرد بعض المناطق بها، بالإضافة إلى إلى أنها متاحة عن طريق الانترنت حيث يمكن التعامل معها وإتمام عملية الشراء ومعرفة كافة تفاصيل الهاتف وسعره عن طريق العديد من أشهر هذه المواقع، سوف نحاول من خلال مقالنا اليوم أن نعمل على جلب افضل 10 موبايلات بالأسواق المصرية بمختلف الأسعار التي تناسب العديد من الفئات حتي تلائم أكبر عدد من الأذواق.

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1_ سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي J1 ميني برايم:

يطل هاتف سامسونج جالكسي J1 ميني برايم في الأسواق المصرية بلونه الذهبي، ويعد من أصحاب الهواتف ثنائية شرائح الاتصال، كما أنه مدعوم من اتصال الجيل الثالث 3G، وبه ذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجا، وعن شاشته، فهي لمس تي اف تي TFT من نوع كاباسيتيف capacitive، بينما بلغ حجمه 4.0 انش مما يجعله مثالي في الاستخدام، وبه ذاكرة بسعة 1 جيجا، مما يمنح هذا الجهاز سرعة وسلاسة في أدائه، ويعمل على نظام التشغيل اندرويد مارشميلو، كما أنه يحتوي على كاميرا خلفية ذات دقة 5 ميجا بكسل، يضمن لك متعة التجربة، ويجد الآن بالأسواق بسعر 1,124 جنية.

2_ سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي J3

يعمل هذا الهاتف على نظام التشغيل اندرويد 5.1.1، وقد تم تزويده بشاشة سوبر أموليد بقياس 5 إنش، ويبلغ قياس الإطار الخاص به والذي يحتوي على اللون الأسود المميز حوالي 4.56 ملم باللون الأسود، كما تم تزويده بكاميرا بلغت دقتها 8 ميجابكسل، كما أنه يعمل بقوة معالج رباعي النواة بالإضافة إلى بطارية وصلت قدرتها 2600 ملي أمبير، كما به خيار الإتصال الجيل الثالث والواي فاي، وبه 1.5 جيجابايت رام، و8 جيجابايت، كما أنه تم تزويده بشريحتي اتصال، وكاميرا أمامية 5 ميجابيكسل، وبلغ وزنه 138 جرام، ويتميز بأنه 5 بوصة، وقد بلغ متوسط سعره بالأسواق المصرية 2500 جنيه.

3_ سعر ومواصفات هاتف انفينيكس هوت 4 لايت X557

يتميز هاتف انفينيكس هوت 4 لايت X557، بوجود شريحتي اتصال، كما أنه لديه سعة 16 جيجا، 1 جيجا رام، ويمكنه الاتصال بشبكة الجيل الثالث، كما أن له إطار باللون الأسود الأنيق مما يزيد من متعة حمله، كما أنه كورتكس رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز، و لديه كاميرا خلفية 8 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية 5 ميجابيكسل، وقد بلغت السعة التخزينية فيه حوالي 16GB جيجا، حيث أنها قابلة للزيادة عن طريق استخدام كارت اس دي حتى 32 جيجا رام،ولديها بطارية سعة 4000 ملي، كما أنه متاح بالأسواق المصرية حاليا، حيث وصل متوسط سعره حوالي 1.666 جنيه.

4_ سعر ومواصفات هاتف موبايل إنفنكس هوت 4 برو

يتميز موبايل إنفنكس هوت 4 برو، بأنه 5.5 بوصة ثنائى الشريحة، كما هو متاح باللون الأسود، وقد بلغ حجم الشاشة‏ حوالي 5.5 بوصة، كما أن لديه درجة وضوح فى الشاشة‏ تعادل‏ 1280 x 720 بكسل، وبه‏ IPS شاشة لمس تكاثفية، وتمتاز الكاميرا الخلفية بأن لديها 16 مليون لون،‏ 8 ميجا بكسل، ودقتها بلغت 3840-2160 ‎بكسل بالإضافة إلى فلاش LED‏.، وبه كاميرا أمامية‏ 5 ميجا بكسل، كما بلغ سعره بالسوق حوالي 2150 جنيه.

5_ سعر ومواصفات هاتف هواوي Y5II

هواوي Y5II صاحب اللون الذهبي المميز وبه رام 1 جيجا، الجيل الثالث، ذهبي، ويتميز هاتف هواوي Y5II بأن لديه ثنائي شريحة الاتصال الذكي، حيث يعمل هواوي اسند Y5II بمعالج رباعي النواة، حيث بلغت سرعة معالجته حوالي 1.3جيجا هيرتز، 1 جيجابايت رام، كما يتميز بأنه 8 جيجابايت، ولديه كاميرا أساسية 8 ميجابيكسل بالإضافة إلى وجود كاميرا امامية 2 ميجابيكسل، وقد بلغ متوسط سعره الآن بالسوق حوالي 1750 جنيه.

6_ سعر ومواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 4 – 32 جيجا

يحتوي هاتف شاومي ريدمي علي ذاكرة وصول عشوائي والتي بلغت سعتها 3 جيجا، كما يتميز بوجود بطارية قوية مقدارها 4100 ملي أمبير في الساعة، وقد تم تصميمه باللون الذهبي الجميل، كما أنه يحتوي على شاشة 5.5 إنش اي بي اس لمس IPS Full HD، وقد بلغ متوسط سعره في السوق المصري الآن حوالي 2666 جنيه.

7_ سعر ومواصفات هاتف لينوفو A6010

يعد هاتف لينوفو A6010 بشريحتي اتصال، كما أنه لديه سعة 16 جيجا، 2 جيجا رام، ويمتاز بأنه قابل للاتصال بالجيل الرابع ال تي اي، يوجد هاتف لينوفو A6010 باللون الأبيض، كما أنه يعمل بمعالج كوالكوم MSM8916 سنابدراغون 410، وبه سعة رام 2 جيجا، وقد بلغ سعره حاليًا بالأسواق حوالي 2100 جنيه.

8_ سعر ومواصفات هاتف اتش تي سي ديزاير 826

يمتاز هاتف اتش تي سي ديزاير 826 بوجود شريحتي اتصال، وبه ذاكرة داخلية 16 جيجا، كما أنه يعد أحد هواتف الجيل الرابع، ويمكن استخدام الانترنت فيه عن طريق الواي فاي، كما أنه متاح بالأسواق باللون الأبيض بالإضافة إلى اللون الرمادي الفاتح، ويوجد حاليا بالسوق المصرية بمتوسط 3800 جنيه.

9_ سعر ومواصفات هاتف اوبو نيو 7

اوبو نيو 7 ، يتميز هذا الهاتف بوجود شريحتي اتصال، ويحتوي علي ذاكرة داخلية 16 جيجا, كما أنه يتم اتصاله بالجيل الرابع ال تي اي، ويوجد حاليًا بالأسواق باللون الأبيض واللون الذهبي، كما أنه يوفر أداء بصري عالي الجودة من خلال شاشة لمس تكاثفية 5 بوصة LCD IPS، كما أنه يمتاز بخفة الوزن ، بالإضافة إلى غطاء خلفي عاكس، وقد تم صناعته من الألياف الزجاجية حتي يمتلك المزيد من القوة والمتانة، ويتوافر الهاتف بمتوسط سعر 2350 جنيه.