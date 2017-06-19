وزارة الزراعة تطرح كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في فترة العيد

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تم طرح كميات وفيرة من اللحوم المجمدة والمبردة والحية، بالإضافة إلى الأسماك، بسكوت و كعك العيد بتخفيض يصل ما بين 20% إلى 15%، في إطار استعدادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الجمعيات العامة للإصلاح الزراعي لعيد الفطر المبارك، وذلك بمنافذ التعامل مع الجمهور البالغ عددها 227 منفذ للبيع، بالإضافة إلى الرقابة على أسعار اللحوم بجميع المحافظات، وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى زيادة الكميات الغذائية المتوافرة في فترة العيد لتصل إلى نسبة 60% عن الكميات العادية في منافذ الوزارة.

كما تم التصريح من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور: عبد المنعم البنا، تم طرح إنتاج مركز البحوث الزراعية المتمثل في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، من الكعك، وبيتي فور، وبسكوت العيد، في المنافذ التابعة للوزارة المتنقلة والثابتة بأسعار مخفضة.

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وأوضح رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور: عبدالكريم زيادة، أن قرار ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية الغذائية والدواجن والبقوليات واللحوم جاء بناء على قرارات وتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مشيرا إلى هذه منتجات قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية متوافر طوال السنة، لكن تزيد في فترة المناسبات والأعياد لتوفير طلبات المستهلك في السوق المصرية.

وبالنسبة للأسعار وكميات المطروحة فقد أعلن مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج المهندس: أسامة رسمي؛ أن سعر الرنجة سيكون 36 جنيها للكيلو وتم طرح 15 طن من الأسماك المدخنة، وتم طرح 25 طن دواجن، و20 طن لحوم، وسيكون سعر بسكوت وكحك العيد ما بين 60 إلى 50 جنيه للكيلو، وتم طرح الأرز ب 6.5 جنيه للكيلو وتم طرح كمية 30 طن أرز، بالإضافة إلى 30 طن خضار، و5 طن ترمس.

وتم طرح عدد 5 ألف علبة كعك العيد بمنافذ بيع الوزارة، والعلبة تحتوي على كعك وبيتي فور وبسكوت و غريبه، وقامت الوزارة بإنتاج 1.5 طن دقيق بالإضافة إلى المكونات الأخرى لتطرح هذه الكمية في السوق بناء على ما صرح به مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية الدكتور: إيهاب عبد الباقي عيسوي.