شعبة صناعة الحلوى: هبوط نسبة مبيعات كحك العيد 20%

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أكد رئيس شعبة صناعة الحلوى باتحاد الغرف التجارية، “صلاح العبد”، أن الأسواق المصرية تتعرض لحالة من الركود في عملية بيع كحك العيد، حيث تراجعت مبيعات كعك العيد بنسبة 20%، عن العام الماضي.

كما أوضح “صلاح العبد”، أن رغم ذلك نجد إقبالا بشكل ملحوظ من الشركات على شراء كحك العيد، وأن حجم الطلبات لم تتأثر بصورة كبيرة، وأن حوالى نسبة 90% من الشركات، قد تعهدت بنفس كميات طلبات العام الماضي، حتى تقوم بتوزيعها على الموظفين لدي هذه الشركات.

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مشيرا إلى أن سوق صناعة الحلويات هذه الفترة يتعرض للهبوط بنسبة تصل إلى حوالى 25%، وهذا ما نتج عن زيادة الأسعار بنسبة 15%، عن نسبة مبيعات الحلويات العام الماضي، كما توقع أن تسير الأمور نحو الأفضل فى الفترة القادمة.

ذكر “صلاح العبد”، رئيس شعبة صناعة الحلوى باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار كحك العيد المقرر البيع بها سوف تبدأ من سعر 85 جنيها للكيلو، وكيلو الغريبة 75 جنيها، وسعر كيلو البسكويت 75 جنيها، كما وصل سعر كيلو المشكل “الكحك” بـ85 جنيها، وسعر 1.5 كيلو بـ 130 جنيها، وسعر 2 كيلو بـ 175 جنيها، وسعر كيلو البيتي فور بـ 90 جنيها.

أضاف رئيس شعبة صناعة الحلوى باتحاد الغرف التجارية، أن الفرق في تحديد السعر بين مكان وآخر تتوقف على جودة المنتج المقدم للمستهلك ، كما أشار إلى وصول علبة كحك العيد “المشكل”، في بعض محلات الحلويات إلى سعر 500 جنيه.