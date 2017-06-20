ارتفاع أسعار الجنية الإسترليني فى السوق السوداء

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شهدت أسعار الجنية الاسترليني اليوم تغيرات في التعاملات بالسوق السوداء بمقارنتها بأسعار يوم أمس، حيث سجل الاسترليني اليوم مقابل الجنية المصري 23.15 كأعلى سعر للشراء فى أغلب محافظات مصر واعلى سعر للبيع وصل إلى 23.40 وكان سعر شراء الجنيه الإسترليني 23.10 وأيضاً سعر البيع وصل الي 23.35 امس .

وبالرغم من هذا التغيير الملحوظ في أسعار الجنية فمن المتوقع أن هذه الأسعار ستكون في ثبات حتى نهاية عيد الفطر المبارك مدعومة بالإجراءات التي تتم في البنك المركزي المصري من خلال عروض الطلب وغيرها من العوامل .

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بالإضافة إلى البنوك حيث سجل بنك قناة السويس الأعلى سعر للشراء 23.05 جنيه مصري وقدم سعر البيع 23.35 فى حين أن بنك مصر يقدم أقل سعر للبيع من ضمن بنوك مصر حيث سجل 23.04 جنيه مصر .

أسعار الجنيه الاسترليني لأعلى سعر للشراء في بعض البنوك المصرية :

بنك قناة السويس يحتل المركز الأول كأعلى سعر للشراء 23.05 جم .

بنك كريدي أجريكول يسجل 23.02 جم.

البنك المصري الخليجي 23.0 جم .

بنك مصر أيران للتنمية 22.98 جم .

المصري لتنمية الواردات 22.97 جم .

وإليكم بعض البنوك في مصر التي سجلت أقل سعر للبيع :