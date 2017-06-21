وزارة التموين تصرف سلع مدعمة بقيمة مليار و219 مليون جنيه لمحافظات الوجه البحري

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قام رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة “جمال الشرقاوي”، و هي واحدة من الشركات القابضة للصناعات الغذائية و التي تقوم بإمداد السلع الغذائية لوزَارة التموين، بالتأكيد على قيام الشركات بإمداد البقالين بنسبة 96% من السلع التموينية المدعمة حتى الثلاثاء أمس، و قد أضاف خلال التصريحات أن تلك السلع قد وصلت تكلفتها إلى مليار و219 مليون جنيه.

حيث قامت وزارة التموين بتوفير تلك السلع للمواطنين كمِنحة رمضان هذا بجانب المقررات التموينية للمواطنين عن شهر يونيو الجاري، وذلك ليتم توزيعها من قبل البقالين في عدد 16 محافظة من محافظات البلاد.

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و كان من بين المحافظات المقرر توزيع تلك المقررات من السلع المدعمة فيها، القليوبية والقاهرة والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والدقهلية والإسكندرية ودمياط والبحيرة ومطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد هذا بجانب محافظة السويس، هذا بجانب محافظات الوجة القبلي التي من المقرر صرف المقررات التموينية بها.

و خلال التصريحات التي قام بها جمال الشرقاوي، أكد أن الوزارة قامت بمنح السلع التموينية بمعدل 2 كيلو من السكر والتي تتوفر بسعر 8 جنيهات بالنسبة للكيلو الواحد، بالإضافة إلى زجاجة ونصف من الزيت و التي يصل سعر الزجاجة فيها إلى 12 جنيه، و تلك هي منحة رمضان التي تقدمها الوزارة للمواطنين بسعر 14 جنيه.

هذا بجانب الدعم الذي تقوم الوزارة بتَقديمه للمواطنين بشكل شهري والذي يصل إلى 21 جنيه لمواطن الواحد، هذا يعني أنه إذا كانت الأسرة بها 4 من الأفراد فإنه يمكنها الحصول على 8 كيلو من السكر بالإضافة إلى 6 زجاجات من الزيت وهذا من المقرر أن يكون اختياريا بسعر 136 جنيه، في حين أن الدعم المخصص للأسرة يصل إلى 140 جنيه ، و عندما يتم خصم الجنيه التابع للشركة المسؤولة عن تشغيل البطاقات وصرف السلع التموينية فإن الأسرة يتبقى لها 3 جنيهات يمكنها الحصول بها على أي من السلع التي تريدها.