الإستثمار: برامج تدريبية قصيرة الأجل بالهند لـ 160 موظف بالجهاز الحكومى المصرى

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أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة “سحر نصر”، أنه تم إرسال عدد 160 من موظفى الجهاز الحكومي المصري، لدراسة برامج تدريبية فى الهند، فى أكثر من مجال مثل “تكنولوجيا المعلومات، والسياسة العامة، والإدارة الحكومية”، هذا وفقا لتطبيق برنامج التعاون الفنى والاقتصادى، وهو يعد واحد من أهم الدورات التدريبية والمنح الدراسية التي تقدمها الحكومة الهندية لمصر.

أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،من خلال لقاء بينها وبين سفير الهند فى القاهرة، السفير “سانجاى باتاتشاريا”، فى مقر وزارة الاستثمار بصلاح سالم، عن توقعاتها بالنسبة للفترة القادمة، والعمل على تقوية وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

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من خلال أساليب مستحدثة للتعاون بين البلدين، وأيضا عن طريق الاهتمام المستمر ، والسعي وراء تقوية علاقات التعاون مع باقى شركائنا للنهوض بعملية التنمية ومن بينهم علاقة مصر بالشريك الهندي.

بحث الطرفان، مشروع زيادة الاستثمارات الهندية داخل مصر، والعمل على زيادة التوسع فى الأسواق المصرية، حول هذا الموضوع، أشارت الدكتورة “سحر نصر”، إلى الحوافز التي يحتوي عليها قانون الاستثمار الجديد، وبالاخص داخل الأماكن الأكثر احتياجا.

كما أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع الوزارات الأخرى الانتهاء من تنفيذ الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتي تشمل كل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية.

التى يستطيع للمستثمرين الهنديين الاستفادة منها، مثل المشروعات الوطنية الكبرى، من بينها مشروع محور تنمية قناة السويس ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.