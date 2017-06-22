حزب المحافظين يؤكد أن الدولار فى طريقه ليصبح سعره عشرة جنيهات

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صرح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين “خالد الشافعي” بأن الحكومة تحاول جاهدة لتقليل ميزان العجز التجاري للدولة وهو ما نجحت فيه الحكومة خاصة في الربع الأول من عام 2017 وتم تخفيض العجز بنسبة تصل الى نحو 46.4 %، وهى مؤشرات فعالة تعكس ما نتجت عنه عمليات الإصلاح الاقتصادى والتى بدأت فى تنفيذها الحكومة منذ نوفمبر الماضى.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية ، أن هناك مناهج متبعة لتخفيض الفرق بين الواردات والصادرات ، نظراً لأن الواردات تقضى على الجزء الأكبر من موارد النقد الأجنبي للدولة ، فى الوقت الذى تجاوز فيه حجم النقد الأجنبي داخل البنك المركزى الـ30 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة 25 يناير ويعتبر هذا انجاز وسابقة أن يبلغ المبلغ هذا الرقم ، ويعد هذا أحد دوافع دخولنا مرحلة فلترة العملة في الأيام القادمة وبهذا يستقر الدولار عند القيمة الحقيقية له أمام الجنيه المصرى بـ10 جنيهات يزيد بمقدار جنيه أو جنيهان أو يقل بنفس القيمة.

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وفى سياق أخر ، قال “الشافعي” أن مشروع قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى إعادة تقييم مرة أخرى مع إعادة رسم رؤية واضحة وصحيحة له حتى نستطيع العمل على استغلال طاقات الشباب وإمكانياتهم المتوفرة ومن ثم يحدث تجانس ما بين قدراتهم والدعم المقدم لهم من الدولة في الوقت الذي تقدم فيه الدولة منظومة متناغمة تسعى في النهاية إلى تحقيق الصالح العام للدولة والشباب الذي يعتبر عماد هذه الأمة .