المركزي: ودائع البنوك ارتفعت لـ 2 تريليون و 714 مليار جنيها خلال فبراير

Advertisements

قام البنك المركزي المصري بإعلان ارتفاع ودائع البنوك فى القطاع المصرفى المصرى، بخلاف البنك المركزي بنسبة وصلت إلى 40.3% في نهاية شهر فبراير الماضي، وحققت ما يقرب إلى 2 تريليون و714.6 مليار جنيه، نظير نسبة 47% فى شهر يناير الماضى.

تم تقدير نسبة ودائع البنوك غير الحكومية من إجمالي قيمة الودائع حوالى 83.2% في آخر شهر الدراسة، علاوة على ذلك فقد شهدت نسبة معدل النمو السنوي ارتفاع بشكل بسيط لمجمل أرصدة التسهيلات الائتمانية التي تعطيها البنوك بخلاف البنك المركزي بــ 57% في شهر فبراير عام2017 محققا مبلغ و قدره تريليون و 264 مليار جنيه مقابل نسبة 69.6% فى شهر يناير عام 2017.

Advertisements

جدير بالذكر، أنه على الرغم من الزيادة فى ودائع البنوك، فقد تعرضت نسبة الإقراض إلى ودائع البنوك إلى انخفاض في شهر فبراير عام 2017، حتى وصلت إلى حوالى 46.6% مقابل نسبة قدرها 47.8% فى شهر يناير، وفي الشهر نفسه من السنة السابقة قد شهد ارتفاع حيث كانت النسبة العام الماضى حوالى بـ 41.6% .

يعد ارتفاع حجم الودائع في البنوك، قوة ضخمة تدفع بالاقتصاد المصرى للسير قدما، لكن فى حالة الاستفادة منها، والعمل على استثمارها بصورة صحيحة، حيث أنها تساعد على المساهمة فى الحد من مشكلة البطالة التي تهدد مجتمعنا.

يساعد ارتفاع الودائع على التوسع فى إنشاء المشروعات الاستثمارية، التى عن طريقها يمكن توفير فرص عمل كثيرة للشباب، كما أن زيادة ودائع البنوك تفتح آفاق أوسع للتنمية بكل أنواعها.