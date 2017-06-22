المالية: الإيرادات الضريبية تصل إلى 428 مليار جنيه بعد الارتفاع

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قامت وزارة المالية خلال التقرير الشهري الذي تقوم بإعداده ونشره، و الذي قامت بالإعلان عن يوم الأربعاء، بالتأكيد على ارتفاع الإيرادات الضريبية التابعة للبلاد و التي قد وصلت إلى 428.5 مليار جنيه بعد تلك الارتفاعات.

الجدير بالذكر أن الإيرادات قد وصلت إلى تلك القيمة خلال الفترة ما بين يوليو إلى أبريل وكان هذا خلال العام المالي الحالي 2016/2017، حيث وصلت الارتفاعات التي شهدتها الإيرادات إلى 327.5 مليار جنيه، و بالتالي فإنها تحقق نسبة 30.8 %، و بالتالي تكون نسبة الارتفاعات التي قد شهدتها خلال عن العام الماضي في نفس الفترة حوالي 33.5% و التي كانت قد حققت فيها نحو 243.8 مليار جنيه.

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كما وشهدت الإيرادات غير الضريبية أيضا ارتفاع بنسبة تتجاوز ال 23.1% وبذلك تكون قد حققت مبلغ 19.3 مليار جنيه، و بالتالي فإن إجمالي ما حققته من أرباح خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام الحالي يصل إلى 103.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016/2017، في حين أن قيمة الأرباح التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي كانت تصل إلى 83.7 مليار جنيه.

هذا في حين أن الإيرادات الضريبية التابعة للجهات غير السيادية قد شهدت ارتفاع أيضا بنحو 32.2%، و التي ترتبط بشكل كبير جدا بالنشاطات الاقتصادية التي تتم في البلاد، في حين أن الإيرادات الغير سيادية و التي يتم تحصيلها من قبل مصلحة الدخل قد بلغ الارتفاع فيها نسبة 22%، أما الإيرادات التابعة لمصلحة المبيعات فقد وصل الارتفاع فيها إلى 40.2 %.