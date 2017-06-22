ارتفاع الدين العام إلى 3 تريليون و 676 مليار جنيه نهاية شهر مارس

Advertisements

اوصل إجمالي دين الموازنة العامة سواء الدين المحلي أو الدين الخارجي إلى 3 تريليون و 676 مليار جنيه بنهاية شهر مارس وهذا يقدر بنحو 107.9% من الناتج المحلي هذا وفقا لأحدث تقرير صدر عن وزارة المالية، ويعتبر إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بلغ 3 تريليون و97 مليار جنيه أي بنسبة 90.9% من الناتج المحلي في نهاية شهر مارس لعام 2017 مقابل 2 تريليون 573 مليار جنيه أي 95% من الناتج المحلي بنهاية شهر يونيو لعام 2016.

هذا وترجع زيادة الدين في الموازنة العامة في معدلات الدين المحلي لأجهزة الموازنة بالدولة بخلاف عجز الموازنة العامة للعام المالي 2015-2016، بالإضافة إلى العبء الإضافي الناتج عن فض الاشتباكات المالية بين أجهزة الدولة وصناديق التأمينات وهيئة البترول بالإضافة إلى المعاشات ولهذه الإجراءات أثر إيجابي علي الأداء العالمي.

Advertisements

الجدير بالذكر أن الدين العام الخارجي للحكومة قد سجل 25.3 مليار دولار وهذا بنسبة 14% من الناتج المحلي في نهاية شهر ديسمبر لعام 2016 بـ 24.5 مليار دولار أي نسبة 8% من الناتج المحلي في نهاية شهر يونيو لعام 2016، وقد أشارت وزارة المالية في تقرير لها أن عجز الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية بلغ 8% من شهر مارس من السنة المالية لعام 2016-2017 بقيمة 273.3 مليار جنيه مصر مقارنة بـ 9.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد أشارت وزارة المالية أن ارتفاع الدين العام بلغ مستوى قياسي وتعدي 107% من الناتج الإجمالي للدولة.