المالية تعلن إنخفاض العجز الكلي للناتج المحلي إلى 283.6 مليار جنيه

Advertisements

إنخفاض نسبة العجز الكلى لإجمالي الناتج المحلي حتى وصلت إلى حوالى 8.3%، وحققت ما يقرب إلى 283.6 مليار جنيه فى الفترة من أول شهر يوليو إلى شهر أبريل من العام المالى 2016/ 2017.

هذا وفقا لما أصدرته وزارة المالية من بيان يتعلق بتراجع العجز الكلى، كما أضافت وزارة المالية من خلال البيان، أن ذلك يأتي في إطار تحقيق إجمالي الإيرادات نسبة نمو تزيد عن معدل المصروفات ليسجل 30.8% الإيرادات و20% المصروفات.

Advertisements

فقد تراجعت نسبة العجز الكلي للموازنة العامة في الدولة إلى حوالى 5.1% فى آخر النصف الأول من السنة المالية 2016/ 2017، مقابل نسبة وصلت 6.2% فى نفس الوقت من السنة المالية الماضية، وفقاً لتقارير وزارة المالية، كما توقع وزير المالية في شهر يناير السابق، أن يصل العجز فى آخر السنة المالية الحالية ما بين 10.1% و10.2%.

أشار البيان أيضأ، إلى أن إجمالي الإيرادات وصل إلى مبلغ قيمته 428.5 مليار جنيه ما يعادل حوالى 12.6% من الناتج المحلي بمرور شهر أبريل السابق، حيث وصلت قيمة المصروفات 705 مليارات جنيه وهو حوالى 20.7% إجمالي من الناتج المحلى.

إرتفع أيضأ معدل الإيرادات الضريبية من قطاعات غير سيادية إلى حوالى 32.2% أثناء أول عشر شهور من السنة المالية 2016/ 2017، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق على المنتجات التموينية حتى وصلت إلى مبلغ 28 مليار جنيه.

كما وصلت قيمة ما ساهمت به الخزانة العامة في المعاشات مبلغ 38.4 مليار جنيه، علاوة على ارتفاع الإنفاق الإستثمارى حتى وصل إلى 27.1% ليحقق 52.7 مليار جنيه.