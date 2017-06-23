الأهرام للمجمعات: 20 طن من الكعك و البسكويت يتم طرحهم في 210 من المنافذ بأسعار منخفضة استعداد لعيد الفطر

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قام رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية وهي شركة “قابضة للصناعات الغذائية”،”موسى إبراهيم” بالإعلان خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن الشركة قامت بطرح مايصل إلى 20 طن من الكعك و البسكويت و البيتي فور.

حيث قامت الشركة بتوفير تلك الكميات في عدد 210 من المنافذ المنتشرة في جميع المحافظات، حيث تسعى من خلال ذلك إلى توفير حاجة المواطنين من متطلبات العيد استعدادا لقُدومه، هذا بجانب أن الشركة قامت أيضا بطرح منتجات اللحوم وكذلك الدواجن بأسعار منخفضة جدا في المنافذ التابعة لها في حالة مقارنتها بأسعار تلك المنتجات خلال التعاملات في السوق.

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و قام رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية “موسى إبراهيم” كذلك خلال التصريحات التي قام بها، بالتأكيد على أن كيلو الكعك بالملبن سوف يكون متوفر بسعر يصل إلى 48 جنيه، بينما كيلو الكعك بعيم الجمل سوف يصل سعره إلى 65 جِنيه، وكعك العجوة سعره 70 جنيه، في حين أن سعر الكعك السادة سوف يصل إلى 60 جنيه، و سعر البِيتي فُور السادة من المقرر أن يصل إلى 60 جنيه بينما سعر البسكويت 60 جنيه، سعر بيتي فور لوكس سوف يكون 70 جنيه، و 48 جِنيه لكِيلو الغريبة السادة، في حين أن سعر الغريبة بالمكسرات سوف يصل إلى 60 جنيه.

و أضاف أيضا خلال التصريحات التي قام بها، أن الشركة سوف توفر مجموعة من المنتجات الأخرى مثل السكر والزيت والأرز وكذلك الخضروات والفاكهة.

الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات قد أعلنت عنها الشركة القابضة في الوقت الذي رفعت فيه وزارة التموين أسعار السلع التي توفرها للمواطنين، حيث وصل سعر كيلو السكر 10 جنيهات، و سعر الزيت وصل إلى 14 جنيه وذلك بعد القرار الذي صدر من الوزارة والذي يقضي برفع الدعم للمواطنين من 21 جنيه ليصل إلى 50 جنيه.