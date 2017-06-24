حوار الخبير الاقتصادي هاني توفيق حول حقيقة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وتوقعاته بشأن سعر الدولار

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صرح رئيس الجمعية المصرية للتمويل المباشر، الخبير الاقتصادي “هاني توفيق”، من خلال حوار له عن حقيقة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجودة في البنك المركزي قائلا: “إن أموال الاحتياطي النقدي الأجنبي، لدى البنك المركزي المصري وهمية وأمواله عبارة عن قروض وودائع”.

كما أشار إلى اتخاذ البنك المركزي قرار زيادة أسعار الفائدة فقال: “أن قرار رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، لن يؤدي لمحاربة التضخم كما يزعم مسئولو المركزي”، وعن احتمالات ارتفاع سعر الدولار كان تصريحه: “ارتفاع الدولار إلى 25 جنيها حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه”، واليكم نص الحوار:

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كيف ترى الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017؟

في رأيي يمكن القول أن هناك مشاكل اقتصادية على مستوى العالم كله، ولو أن هناك بعض الآراء التي لا ترى أى مشكلات وأن معدلات القطاع السياحي عادت مرة أخرى، كما زاده الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع جذب منطقة قناة السويس عدد كبير من الاستثمارات جديدة، فإن الاقتصاد المصري سوف يكون واحد من الاقتصاديات الصاعدة خلال النصف الثاني من عام 2017.

هل زيادة الاحتياطي النقدي سوف يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري؟

إن زيادة الاحتياطي النقدي تعتبر زيادة غير حقيقية، تعتمد في دخلها على الأموال الساخنة التي تدخل خزينة البنك المركزي عدة شهور مقابل الحصول على فائدة نسبتها لا تقل عن 17% في السنة، وأموال القروض، وهي زيادات غير حقيقية وبصورة مؤقتة وليست ملك البنك المركزي ملكية حقيقة مثل التصدير والسياحة.

هل اتخاذ البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة يواجه التضخم؟