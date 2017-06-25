شعبة السمك: وفرة المعروض يساهم في استقرار الأسعار بالرغم من ارتفاع الطلب

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أعلن رئيس شعبة الأسماك التابعة للغرفة التجارية في القاهرة “عبده عثمان” خلال مجموعة من التصريحات الخاصة به، أن أسعار الأسماك خلال تعاملات البيع والشراء مرت بحالة من الاستقرار خلال تعاملات البيت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، هذا بالرغم من الارتفاعات التي شهدتها السوق في معدلات الإقبال من قبل المستهلكين خاصة مع إقتراب عيد الفطر المبارك.

الجدير بالذكر أن رئيس شعبة الأسماك قد فسر هذا بقيام العديد من منتجي مزارع الأسماك بتوفير كميات كبيرة من الأسماك في السوق، الأمر الذي قد ساهم في استقرار أسعار تعاملات البيع والشراء بالنسبة للأسماك في السوق على الرغم من الارتفاعات الكثيرة التي شهدها السوق في معدلات الإقبال على شراء الأسماك.

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كما وأضاف “عبده عثمان” في نهاية التصريحات التي قام بها، أنه في ظل هذا الاستقرار الذي تمر به أسعار الأسماك خلال التعاملات في السوق، فإن سعر سمك البلطي قد استقر عند 20 إلى 25 جنيه حسب العرض والطلب، في حين أن سعر سمك البوري قد وصل إلى 40 إلى نحو 55 جنيه، و سعر القاروص قد تراوح ما بين 110 إلى سعر 135 جنيه في حين أن سعر الدنيس قد تراوح من سعر 110 إلى 135 جنيه أيضا.

و يعتبر الاستقرار في أسعار السمك خلال التعاملات على الرغم من الإقبال الشديد من قبل المستهلكين عليه مؤشر جيد، يشير إلى اقتصاد البلاد في طريقه إلى التحسن.