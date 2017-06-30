ننشر أسعار كروت الشحن الجديدة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

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بعد قرار الحكومة المصرية برفع أسعار بعض المواد البترولية والمحروقات بالإضافة إلى الغاز الطبيعى بالأسواق المصرية وتم تطبيق هذا القرار بداية من يوم أمس الخميس، أعلنت شركات المحمول الثلاثة زيادة أسعار كروت الشحن بشكل كامل، وأنها سوف تبدأ في تطبيق نسب هذه الزيادة بداية من يوم غد على جميع أسعار كروت الشحن لجميع المحافظات المصرية.

صرحت مؤخرًا وزارة الاتصالات وشركات المحمول الثلاثة الموجودة على الأراضي المصرية، أنه قد تقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة على كروت الشحن بجميع الفئات، على أن تكون نسبة الزيادة على أى كارت شحن سوف يكون مقدارها 1%.

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تعد نسبة الزيادة الجديدة التى أقرتها شركات المحمول على كروت الشحن هى ضريبة القيمة المضافة التي قد تم فرضها عليها، ليصبح بعد تطبيق هذه الزيادة مجموع ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن تساوي 14% مقارنة بالنسبة التي كانت مقررة في السابق والتي كانت تساوي 13% فقط.

ورد أن شركات المحمول قد صرحت في الفترة الأخيرة، أن تلك الزيادة على الأسعار سوف يتم تطبيقها رسميًا بالأسواق المصرية بداية من شهر يوليو المقبل.

أكد عدد من المصادر العاملة داخل شركات المحمول الثلاثة الموجودة في مصر، أن هناك بعض المصادر التي تعمل داخل شركات الاتصالات قدمت بعض التصريحات الخاصة بشأن الأسعار الجديدة أو القيمة الجديدة المقرر إضافتها على كروت الشحن بسبب تطبيق الضريبة المضافة، حيث أكدت على عدم وجود زيادة على أسعار كروت المحمول وأنه سوف يتم تطبيق الزيادة بشكل جديد على الكروت.

قررت بعض شركات المحمول أنه لن يتم تطبيق زيادة على أسعار كروت الشحن بشكل نهائي، وأن ما سيحدث هو خصم قيمة الزيادة من قيمة كرت الشحن النقدي، وسوف تكون الاسعار كما يلي: