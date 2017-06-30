الحكومة تكشف عن سعر الدولار الجمركي الجديد بعد رفع الأسعار

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صرح وزير المالية، عمرو الجارحى، إنه قد قرر أن يتم تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال شهر يوليو القادم عند سعر 16.5 جنيه مصري، على أن يتم التعامل بهذا السعر طوال شهر يوليو، كما أكد على أن هذا السعر سوف يتم التعامل به على مدار الشهر ولن يتم تغييره بعد خمسة عشر يومًا كما هو معتاد.

أعلن السيد وزير المالية على أن التعامل بسعر الدولار الجمركي الجديد سوف يبدأ من يوم 1 يوليو 2017، إلى نهاية الشهر لتسهيل العمليات التجارية على المستثمرين.

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جدير بالذكر أن سعر الدولار الجمركي، يعد هو القيمة المالية التي يقوم المستوردين بدفعها حتى يتم السماح لبضائعهم بالخروج بها من الجمارك، حيث يتم اعتباره بأنه السعر الذى يتم احتسابه من قبل السيد وزير المالية كل مدة معينة ويتم تطبيقه باعتباره نسبة الرسوم الجمركية والضرائب التي تقوم الدولة بفرضها على أسعار واردات السلع القادمة من خارج البلاد.

من جهة أخرى، يتم اعتبار سعر الدولار الجمركي هو السعر الذى يتغير بشكل دوري وفقًا لأسعار تداول الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية، حيث يتأثر بشكل كبير بعملية الصعود والهبوط التي تحدث في تعاملات الدولار الأمريكي.

بعد ان طالب أصحاب الشركات الموجودة على الأراضي المصرية من السيد وزارة المالية أن يتم تثبيت سعر الدولار الجمركي نظرًا للخسائر الكبيرة التي وقعت عليهم بسبب تغييره كل 15 يوم، قرر السيد الوزير أن يتم تثبيته على مدار الشهر لمنع هذا التذبذب في أسعار السلع المستوردة وإعطاء الشركات فرصة لتظبيط أمورها المادية قبل أن يتم تغييره من جديد.