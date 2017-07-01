المالية تنفي زيادة أسعار السجائر فى الفترة الحالية

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نفت وزارة المالية، إصدار أي قرار خاص بعملية زيادة أسعار السجائر، أو فيما يخص فرض زيادات ضريبية عليها، جاء هذا رداً على تداول بعد نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى لهذه الأنباء، فى ظل قرارات زيادة أسعار الوقود، وفى الوقت الذى أكد فيه رئيس الشركة الشرقية للدخان أن أي زيادات على أسعار السجائر لابد لها من تشريع قانونى من البرلمان .

وصرح “عمرو المنير” نائب وزير المالية، إن رفع أسعار السجائر لابد له من تعديل تشريعي، ونفى ما تردد من أنباء عن أي قرارات اتخذت في هذا السياق .

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وقال “المنير” في تصريحات إعلامية له، أن الأمر ما هو إلا مجرد دراسات خاصة فى إعادة النظر لدى عدد من الأمور التي تم مناقشتها، ولكننا لم نرسل أي تعديلات أو مشروع قانون لمجلس النواب في هذا الملف حتى الآن، وأكد على أن زيادة أسعار السجائر يقع تحت مظلة التعديلات التشريعية ولا يقتصر على قرار مثل قرار رفع أسعار الوقود أو الكهرباء.

وأكد على أن البدء فى تنفيذ الزيادة الخاصة بقانون القيمة المضافة 1 في المائة يوم السبت، وذلك بحسب القانون الصادر في سبتمبر من العام الماضي، ليصل إلى 14 في المائة ولم يرجح وقوع أى تأثير واضح على الأسعار حيث اعتمدت الكثير من الجهات ميزانيتها على 14 في المائة.

ومن المرجح أن يساهم هذا الرفع في دعم الحصيلة الضريبية من 8 إلى 10 مليارات جنيه إضافية، فى الوقت الذى ساهمت فيه نسبة 13 في المائة برفع الحصيلة الضريبية 50 مليار جنيه إضافية عن الحصيلة الماضية لها، وتم استبعاد فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي.

ونفى رئيس الشركة الشرقية للدخان “محمد عثمان هارون” ، حدوث أي ارتفاع فى أسعار السجائر، وأوضح أن هذا الملف يحتاج إلى تعديل تشريعي من البرلمان بحسب الدستور، ولفت أن ضرائب السجائر تقع تحت قائمة سلع الجدول .