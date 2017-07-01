تعرف على الأسعار الجديدة لسرعات الإنترنت الأرضي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

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تزامنا مع ارتفاع أسعار الوقود، تم رفع الأسعار الخاصة بالإنترنت الأرضي، حيث تبدأ شركات الإنترنت من اليوم السبت الموافق الأول من شهر يوليو الجاري العمل بالزيادة الجديدة فى الأسعار بعدما قامت هذه الشركات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي كان قد تم تأجيل تطبيقها منذ أواخر العام الميلادي الماضي 2016.

ويتحمل المستخدم كامل هذه الضريبة بنسبة 14%، بعدما أجمعت كافة الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت على ذلك ورفضت تحمل الجزء المتبقي من الضرائب، ومع كثرة تساؤلات البعض عن الأسعار الجديدة لخدمات الإنترنت، نستعرض سويا هذه الأسعار في المقالة التالية.

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بعد إقرار الزيادة وتطبيق كامل الضريبة، يمكن تلخيص الأسعار المتوقعة لخدمات الإنترنت والمقدمة من شركة تي آي داتا على هذا النحو التالي:

بالنسبة لسرعة 1 ميجا بتحميل 10 جيجا بايت، فقد تم زيادة السعر الخاص بها لتصبح خمسة وسبعون جنيها بدلا من خمسون جنيها.

بالنسبة لسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجا بايت، فقد تم زيادة السعر الخاص بها لتصبح 108 جنيه بدلا من 95 جنيه.

بالنسبة لسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجا بايت بسرعة 512 ، فقد تم زيادة السعر الخاص بها لتصبح 114 جنيه بدلا من 100 جنيه.

بالنسبة لسرعة 2 ميجا بتحميل 150 جيجا بايت، فقد تم زيادة السعر الخاص بها لتصبح مائة وستون جنيها بدلا من مائة وأربعون جنيها أي بزيادة عشرون جنيها.

بالنسبة لسرعة 4 ميجا بتحميل 200 جيجا بايت، فقد تم زيادة السعر الخاص بها لتصبح مائتان وخمسون جنيها بدلا من مائتان وعشرون جنيها، أي بزيادة ثلاثون جنيها.

بالنسبة لسرعة 8 ميجا بتحميل 300 جيجا بايت، فقد تم زيادة السعر الخاص بها لتصبح 400 جنيها، بدلا من 350 جنيها، أي بزيادة خمسون جنيها.

على الجانب الآخر، حالة من الاستياء والغضب الشديد تسيطر على العديد من المواطنين بعد تحريك الأسعار ورفعها، والحكومة تتوعد بالخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن، وتؤكد أن ما تتخذه من إجراءات ينصب في مصلحة المواطن المصري.