البنك المركزي المصري يطرح اليوم الأحد 2/7/2017 أحدث “أذون خزانة” بالأسواق

Advertisements

أعلن البنك المركزى المصرى، أنه قد تقرر أن يقوم بطرح أحدث أذون خزانة اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر يوليو من عام 2017 بالأسواق المصرية، نيابة عن وزارة المالية، وقد بلغت قيمة إجمالي أذون خزانة التي سوف يتم طرحها بحوالي بـ13 مليار جنيه مصري.

جاء في تصريحات البنك المركزي، أنه قد بلغت قيمة الطرح الأول الخاص لأذون خزانة وزارة المالية المصرية، والتي قد تحددت لأجل 182 يومًا، بإجمالي قيمة 6.3 مليار جنيه، بينما ورد أن قيمة أذون خزانة التي قد تحددت لأجل 357 يومًا قد بلغت إجمالي قيمتها حوالي 6.7 مليار جنيه مصري.

Advertisements

من جهة أخرى، صرحت بعض الإحصائيات أنه من المتوقع أن تصل إجمالي قيمة العجز المتوقعة لهذا العام فى الموازنة العامة للدولة، وتحديدًا في نهاية العام المالى الجارى، طبقًا لبعض الحسابات إلى حوالي 322 مليار جنيه مصري.

تعمل الحكومة المصرية على تمويل العجز في الموازنة المتوقع عن طريق مساعدة البنك المركزى لها في طرح أذون خزانة بالإضافة إلى طرح سندات خزانة جديدة في تلك الفترة، لتغطية هذا العجز، على اعتبار هذا الطرح هو أحد أدوات الدين الحكومية، التي يتم استخدامها عن الحاجة إليه ولسد العجز.

يسعي البنك المركزي إلى تولي مهمة طرح أدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية، لسد العجز بالإضافة إلى قيمة إجمالي المساعدات والمنح التي يتم منحها عدد من الدول العربية للمساعدة في تقليل هذا العجز، كما تقوم الحكومة في بعض الأحيان بالتوجه إلى القروض الدولية.